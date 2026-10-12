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Колосков раскрыл, чем грозит длительное отстранение российским футболистам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, как отстранение сборной России от международных турниров влияет на мотивацию игроков. По его мнению, чем дольше национальная команда остается вне официальных соревнований, тем труднее футболистам сохранять прежний интерес к выступлениям за сборную, сообщает РИА Новости.

Колосков отметил, что после возможного возвращения российским футболистам потребуется время на адаптацию. При этом многое будет зависеть от сроков допуска команды к международным матчам.

По словам почетного президента РФС, затягивание процесса возвращения может привести к дальнейшему снижению мотивации у игроков. Он добавил, что пока ситуация остается прежней.

Колосков также заявил, что до завершения специальной военной операции изменений в вопросе допуска российских команд к международным турнирам, по его оценке, не произойдет.

Российские сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Решение было принято на неопределенный срок.

После этого сборная России проводит только товарищеские встречи. Российские клубы также не участвуют в еврокубках.

Колосков подчеркнул, что возвращение на международный уровень потребует периода привыкания, однако главной проблемой он считает постепенное снижение мотивации, которое усиливается по мере продолжения изоляции.

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