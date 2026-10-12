Колосков раскрыл, чем грозит длительное отстранение российским футболистам
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о том, как отстранение сборной России от международных турниров влияет на мотивацию игроков. По его мнению, чем дольше национальная команда остается вне официальных соревнований, тем труднее футболистам сохранять прежний интерес к выступлениям за сборную, сообщает РИА Новости.
Колосков отметил, что после возможного возвращения российским футболистам потребуется время на адаптацию. При этом многое будет зависеть от сроков допуска команды к международным матчам.
По словам почетного президента РФС, затягивание процесса возвращения может привести к дальнейшему снижению мотивации у игроков. Он добавил, что пока ситуация остается прежней.
Колосков также заявил, что до завершения специальной военной операции изменений в вопросе допуска российских команд к международным турнирам, по его оценке, не произойдет.
Российские сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Решение было принято на неопределенный срок.
После этого сборная России проводит только товарищеские встречи. Российские клубы также не участвуют в еврокубках.
Колосков подчеркнул, что возвращение на международный уровень потребует периода привыкания, однако главной проблемой он считает постепенное снижение мотивации, которое усиливается по мере продолжения изоляции.
Может быть интересно:
- Курица в духовке получается жесткой и сухой: один привычный шаг лишает мясо сочности
- Рис превращается в липкую кашу даже после промывания: какую ошибку допускают при варке
- Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно
- Картофельное пюре становится серым уже через час: почему дело вовсе не в сорте картошки
- Котлеты получаются сухими даже с луком и хлебом: одна ошибка с фаршем портит всю сочность
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец