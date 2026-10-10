Технологии

Телевизор сам включается ночью или рано утром: какая функция способна разбудить его без пульта

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телевизор самостоятельно включается ночь...

ПроКазань

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Телевизор сам включается ночью или рано утром: какая функция способна разбудить его без пульта

Вечером выключили телевизор, положили пульт на стол и отправились спать. А среди ночи из гостиной неожиданно раздается звук или загорается экран. Утром ситуация повторяется, хотя никто к телевизору не прикасался.

Первая мысль — неисправность техники. Но у современных Smart TV есть несколько функций, позволяющих включаться без нажатия кнопки питания. Причем некоторые из них активируются автоматически после подключения других устройств.

Почему телевизор может включаться сам

Одна из распространенных причин — функция HDMI-CEC. Она позволяет телевизору обмениваться командами с подключенными устройствами через HDMI.

Например, игровая приставка или ТВ-приставка выходит из спящего режима и отправляет сигнал на включение экрана. В результате телевизор запускается, хотя его собственный пульт никто не трогал.

У разных производителей эта технология называется по-разному:

  • Samsung — Anynet+.

  • LG — SIMPLINK.

  • Sony — BRAVIA Sync.

  • Philips — EasyLink.

Названия и расположение настроек могут отличаться в зависимости от модели и года выпуска телевизора.

Как проверить HDMI-CEC

Откройте настройки телевизора и найдите раздел, связанный с внешними устройствами, подключениями или HDMI. Проверьте, включена ли функция HDMI-CEC.

Если она активна, временно отключите ее и понаблюдайте за телевизором несколько ночей. Если самопроизвольные включения прекратятся, вероятная причина найдена.

При этом отключение HDMI-CEC может повлиять на привычное управление: например, приставка перестанет автоматически включать телевизор, а регулировка громкости одним пультом может работать иначе.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы сначала проверил все устройства, подключенные через HDMI. Иногда телевизор включается не по собственной инициативе, а выполняет команду приставки, которая проснулась для обновления или другой фоновой задачи».

Какие еще настройки могут будить телевизор

Если отключение HDMI-CEC не помогло, стоит проверить таймеры включения. Некоторые модели позволяют задавать автоматический запуск в определенное время. Такая настройка может остаться после прежних экспериментов с меню.

Еще одна возможная причина — включение по сети. Функции Wake on LAN, включение через Wi-Fi или управление с мобильного приложения позволяют совместимым телевизорам реагировать на сетевые команды.

В отдельных случаях телевизор может запускаться из-за настроек быстрого включения или взаимодействия с системой умного дома.

Проверьте также, не настроены ли автоматические сценарии в приложении для управления домашними устройствами.

Что делать, если ничего не помогло

Для начала отключите от телевизора внешние HDMI-устройства и проверьте, повторяется ли проблема. Это поможет отделить команды приставок от поведения самого телевизора.

Затем проверьте обновления программного обеспечения и настройки автоматического включения. Если телевизор продолжает самостоятельно запускаться даже без подключенных устройств и активных таймеров, возможен программный сбой или аппаратная неисправность.

Сбрасывать телевизор до заводских настроек сразу не стоит: сначала лучше проверить функции, которые действительно способны включать его без пульта. Нередко проблема решается изменением одного параметра.

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