Не у нас

«Уникальна по характеру»: генсек ФФКР Коган раскрыл триумф Александры Трусовой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Александра Игнатова, также известная под фамилией Трусова, выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал фигуристку уникальной спортсменкой и отметил ее характер в беседе с «Матч ТВ».

Победа в Казахстане стала для Игнатовой первым золотом на международном старте с октября 2021 года. Этот результат дает спортсменке возможность попасть в список запасных для участия в этапах Гран-при Международного союза конькобежцев.

Коган высоко оценил выступление фигуристки. По его словам, Игнатова выделяется спортивным характером и тем, что показывает на льду.

Генеральный секретарь федерации отметил, что ему импонирует борьба спортсменки. Он также заявил, что Александра хорошо выступила на турнире в Казахстане.

По словам Когана, Игнатова должна занять первое место в списке запасных. Дальнейшие возможности будут зависеть от перспектив участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Александра Игнатова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года. Она вошла в историю фигурного катания как первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков на Олимпиаде.

В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. В 2025 году у пары родился сын Михаил, после чего Александра заявила о намерении продолжить карьеру.

На турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате фигуристка была близка к личному рекорду в короткой программе. Ранее, в сентябре, на турнире в Токио она стала лучшей среди российских спортсменок в женских соревнованиях.

Тогда Игнатова исполнила четверной лутц и стала первой женщиной, успешно приземлившейся после четверного прыжка на международном турнире после рождения ребенка.

Может быть интересно:

  1. Курица в духовке получается жесткой и сухой: один привычный шаг лишает мясо сочности
  2. Рис превращается в липкую кашу даже после промывания: какую ошибку допускают при варке
  3. Сырники покрываются корочкой, но внутри остаются сырыми: что хозяйки делают неправильно
  4. Картофельное пюре становится серым уже через час: почему дело вовсе не в сорте картошки
  5. Котлеты получаются сухими даже с луком и хлебом: одна ошибка с фаршем портит всю сочность

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Священник объяснил, почему нельзя говорить с умершими

Кулинария

день назад

Пельмени заливаю омлетом прямо на сковороде: звучит странно, но получается полноценный ужин за 15 минут

эффективное средство против клопов

Не у нас

день назад

Медики предупредили о скрытой угрозе остановки сердца у молодежи

Интересное в Казани

3 дня назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы

отогрев грузовых автомобилей в Красноярске

Технологии

день назад

Телевизор сам включается ночью или рано утром: какая функция способна разбудить его без пульта

Кулинария

20 часов назад

Не хочу мыть гору посуды после ужина: курицу, рис и овощи складываю в одну форму — все делает духовка

Кулинария

день назад

Тефтели разваливаются прямо в подливе: хозяйки добавляют яйцо, хотя проблема может быть именно в нем

Кулинария

день назад

Помидоры заливаю яйцами и добавляю сыр: сытный завтрак готов быстрее, чем варятся пельмени
Новости Татарстана
5 часов назад

Росстат проведет Статистический диктант с 13 по 22 октября

Росстат с 13 по 22 октября проведет VIII Статис...

Кулинария

49 секунд назад

Омлет красиво поднимается на сковороде, а потом оседает: почему лишнее молоко только мешает

Технологии

час назад

Телефон начал разряжаться за ночь, хотя им никто не пользуется: какая настройка незаметно расходует заряд

Не у нас

час назад

Колосков раскрыл, чем грозит длительное отстранение российским футболистам

Не у нас

час назад

20 минут и 1000 рублей: Мигель поведал о «кринжовой» роли в сериале «Бригада»
Капремонт в Татарстане: работы закончены в 559 ...
Новости Татарстана
2 дня назад

Капремонт в Татарстане: работы закончены в 559 многоэтажках

Не у нас

час назад

Тренер «Вашингтона» прошелся с критикой на команду после поражения от «Сиэтла»

Не у нас

час назад

У туристов из Турции стали популярными туры в РФ

Не у нас

час назад

В ЦБ сняли вопросы о выгоде цифрового рубля: названы три метода применения
Гид по Казани
5 дней назад

Повод выбраться из дома: редакция ProKazan собрала мужской гид по Казани