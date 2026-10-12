«Уникальна по характеру»: генсек ФФКР Коган раскрыл триумф Александры Трусовой

Александра Игнатова, также известная под фамилией Трусова, выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган назвал фигуристку уникальной спортсменкой и отметил ее характер в беседе с «Матч ТВ».

Победа в Казахстане стала для Игнатовой первым золотом на международном старте с октября 2021 года. Этот результат дает спортсменке возможность попасть в список запасных для участия в этапах Гран-при Международного союза конькобежцев.

Коган высоко оценил выступление фигуристки. По его словам, Игнатова выделяется спортивным характером и тем, что показывает на льду.

Генеральный секретарь федерации отметил, что ему импонирует борьба спортсменки. Он также заявил, что Александра хорошо выступила на турнире в Казахстане.

По словам Когана, Игнатова должна занять первое место в списке запасных. Дальнейшие возможности будут зависеть от перспектив участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Александра Игнатова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года. Она вошла в историю фигурного катания как первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков на Олимпиаде.

В 2024 году спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. В 2025 году у пары родился сын Михаил, после чего Александра заявила о намерении продолжить карьеру.

На турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате фигуристка была близка к личному рекорду в короткой программе. Ранее, в сентябре, на турнире в Токио она стала лучшей среди российских спортсменок в женских соревнованиях.

Тогда Игнатова исполнила четверной лутц и стала первой женщиной, успешно приземлившейся после четверного прыжка на международном турнире после рождения ребенка.

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