Помидоры заливаю яйцами и добавляю сыр: сытный завтрак готов быстрее, чем варятся пельмени

Когда утром хочется чего-то горячего, но времени на готовку почти нет, достаточно достать из холодильника пару помидоров, яйца и небольшой кусочек сыра. Из этих продуктов получается сочный завтрак на сковороде, который не требует ни теста, ни предварительной варки ингредиентов.

Помидоры слегка обжариваются, затем заливаются яйцами и посыпаются сыром. Через несколько минут на столе появляется нежный омлет с расплавленной сырной корочкой и ароматными овощами. Главное — правильно подготовить томаты, чтобы они не выделили слишком много жидкости.

Три основных продукта для быстрого завтрака

Для двух порций понадобится:

помидоры — 2 средних (250–300 г);

яйца — 3 шт.;

твердый или полутвердый сыр — 70 г;

молоко — 2 ст. л.;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зеленый лук или укроп — по желанию.

Помидоры лучше выбирать спелые, но достаточно плотные. Слишком мягкие плоды при нагревании быстро теряют форму и выделяют много сока, из-за чего омлет может получиться водянистым.

Для сырной корочки подойдет российский сыр, гауда или моцарелла. Если хочется более насыщенного вкуса, можно смешать два сорта.

Как приготовить омлет с помидорами и сыром за 10 минут

Вымойте помидоры, обсушите и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Если плоды очень сочные, удалите часть семян вместе с жидкой сердцевиной. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, щепотку соли и черный перец. Перемешайте вилкой до однородности, не взбивая в плотную пену. Натрите сыр на крупной терке. Зелень мелко нарежьте. Разогрейте сковороду диаметром 22–24 см со сливочным маслом. Выложите помидоры в один слой и готовьте около 1–2 минут на умеренном огне. Переверните кружочки и подержите на сковороде еще около минуты. Если выделилось много сока, дайте лишней жидкости немного испариться. Аккуратно залейте помидоры яичной смесью, распределяя ее по всей поверхности. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром. Уменьшите нагрев до слабого, накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 4–5 минут, пока яйца полностью не схватятся, а сыр не расплавится.

Готовый омлет можно посыпать зеленью и сразу подавать. Если сковорода достаточно широкая, он получится тонким и приготовится быстрее. В небольшой посуде слой будет толще, поэтому время придется немного увеличить.

Почему помидоры лучше сначала обжарить

Свежие томаты содержат много воды. Если сразу залить их яйцами, жидкость начнет выделяться уже внутри омлета. В результате середина может долго оставаться влажной, а сырная корочка — плохо формироваться.

Короткое предварительное обжаривание помогает испарить часть влаги и делает вкус помидоров более насыщенным. При этом не нужно доводить овощи до состояния соуса: достаточно слегка размягчить их.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для омлета с помидорами я советую выбирать плотные плоды и не нарезать их слишком тонко. Если кружочки сохраняют форму после обжаривания, завтрак получается аккуратнее. А сыр лучше добавлять сразу после яиц, чтобы он успел расплавиться, пока омлет готовится под крышкой».

Как избежать резиновой текстуры

Самая распространенная ошибка — готовить яйца на слишком сильном огне. Нижняя часть омлета быстро уплотняется и подрумянивается, а верх остается жидким. Приходится увеличивать время приготовления, из-за чего блюдо становится сухим.

Лучше использовать слабый нагрев и крышку. Под ней яйца прогреваются равномернее, а сыр плавится без необходимости переворачивать омлет.

Не стоит добавлять и слишком много молока. Для трех яиц достаточно двух столовых ложек. Избыток жидкости вместе с соком помидоров способен сделать блюдо водянистым.

Если хочется более плотной структуры, молоко можно вообще исключить. Яйца достаточно слегка перемешать вилкой перед приготовлением.

Чем дополнить завтрак

Помидоры, яйца и сыр хорошо сочетаются со свежей зеленью, сладким перцем и небольшим количеством чеснока. Для более выразительного аромата можно добавить щепотку сушеного базилика или орегано.

Если нужен особенно сытный завтрак, подайте омлет с ломтиком цельнозернового хлеба или подсушенным тостом. Дополнительный гарнир обычно не требуется.

Готовить такой омлет лучше непосредственно перед подачей. Пока он горячий, сыр остается мягким, а помидоры сохраняют сочность. Именно поэтому блюдо удобно для буднего утра: минимум подготовки, одна сковорода и полноценный горячий завтрак примерно за 10 минут.

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