Прошла реконструкция внешности мужчины, жившего в Андах 3–4 тыс. лет назад

Специалисты восстановили внешность мужчины, жившего на территории современного Эквадора около трех-четырех тысяч лет назад. Для работы использовали череп Пунин-2, найденный в Андах в 1970-х годах, сообщает Live Science.

Результаты реконструкции помогли пересмотреть прежние версии о происхождении древнего населения этого региона. Воссозданный облик мужчины соответствует анатомическим признакам коренных жителей Америки.

Работу выполнил британский судебный антрополог Кристофер Ринн. Он использовал трехмерное моделирование, восковую лепку и данные о толщине мягких тканей человеческого лица.

Перед началом реконструкции специалист сознательно не изучал историю находки. Это было сделано для того, чтобы прежние научные предположения не повлияли на итоговый образ.

По оценке исследователей, мужчина умер примерно в 50 лет. Предполагается, что он занимался охотой и собирательством.

Первые человеческие останки в районе поселения Пунин американская экспедиция обнаружила еще в 1923 году. Тогда в овраге нашли череп Пунин-1 с выраженными надбровными дугами.

Рядом с ним находились кости мастодонтов. Из-за этого ученые предполагали, что останки могли принадлежать неандертальцу или представителю Homo erectus.

Позже появилась и другая версия. Необычную форму черепа связывали с возможным переселением древних людей из Австралии и Океании.

В 1970-х годах в том же ущелье нашли второй череп с похожими особенностями строения. Он получил название Пунин-2.

Однако последующие геологические исследования опровергли версию о том, что люди и найденные рядом вымершие животные жили в одно время. Выяснилось, что останки относятся к разным эпохам, а их соседство объясняется эрозией и перемещением грунта.

При создании прически реконструированного мужчины ученые консультировались с жителями эквадорского региона Чимборасо. В результате его изобразили с черными волосами и прямым пробором, который встречается в некоторых местных традиционных общинах.

В 2027 году исследователи планируют изготовить физический бюст с настоящими волосами. Также предполагается провести анализ древней ДНК обоих черепов, чтобы уточнить происхождение людей, населявших эту территорию несколько тысяч лет назад.

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