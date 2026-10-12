У туристов из Турции стали популярными туры в РФ

Туры в Россию стали пользоваться повышенным спросом у туристов из Турции. Интерес к таким поездкам вырос на фоне более удобного оформления визы по сравнению с поездками в страны Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что у граждан Турции, как правило, не возникает серьезных трудностей с получением российской визы. Это отличает поездки в Россию от путешествий в страны ЕС, где оформление шенгенской визы для турецких туристов может быть сложнее.

По данным специалистов, трехдневный тур в Москву для одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Стамбула может стоить от 52 тысяч лир. Это примерно 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристов из Китая в Петербурге привлекают креативные пространства и кондитерские. В прошлом году они посетили такие места более 100 тысяч раз.

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