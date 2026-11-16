Т2 в Казани вышел на первое место по ширине LTE-полосы

Мобильный оператор Т2 возглавил рейтинг мобильных операторов в Казани по средней ширине частотного спектра на базовых станциях 4G. К такому выводу пришли аналитики проекта 4Cells, изучив состояние сетей LTE в столице Татарстана в ноябре 2026 года по сравнению с показателями 2025 года. Исследование проводилось на основе 2,5 миллиона пользовательских измерений.

По итогам года Т2 продемонстрировал самую высокую динамику развития емкости сети в городе и обошел прежнего лидера рынка. Средняя ширина частотной полосы на одну площадку оператора выросла сразу на 25% – с 43,3 до 54,1 МГц. Этот показатель отражает суммарную ширину LTE-несущих на базовой станции: чем шире канал, тем выше пропускная способность сети и скорость мобильного интернета у абонентов.

Главным драйвером роста стало масштабное расширение рабочих диапазонов частот LTE: широкой полосой от 40 МГц и более обеспечено уже 77% сети оператора, что является самым высоким показателем на телеком-рынке в Татарстане. В рамках проекта модернизации частотного ресурса оператор продолжил физическое расширение инфраструктуры в городе. За двенадцать месяцев количество секторов LTE в сети Т2 выросло на 14% – с 3 877 до 4 415 штук.