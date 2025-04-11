Экологи заявили, что звери и птицы часто испытывают состояние опьянения

Экологи выяснили, что этанол широко распространён в естественной среде, и многие дикие животные регулярно с ним сталкиваются — чаще всего при употреблении перебродивших фруктов, где уровень спирта достигает 1–2%.

Как пояснила исследователь Кимберли Хокингс, для животных, питающихся плодами, контакт с этанолом практически неизбежен. Генетические данные подтверждают это — у некоторых видов обнаружены ферменты, расщепляющие алкоголь, что говорит о многомиллионной адаптации к его присутствию. Учёные считают, что этанол стал частью природных экосистем ещё около 100 миллионов лет назад с появлением цветковых растений и дрожжей, запускающих брожение.

Несмотря на широкое распространение, употребление алкоголя несёт риски: животные теряют сосредоточенность и чаще становятся жертвами хищников. С эволюционной точки зрения это скорее недостаток, чем преимущество.

Исследователи также называют причины, по которым животные поедают такие фрукты. Во-первых, продукты брожения выделяют ароматные соединения, привлекающие внимание. Во-вторых, спирт может обладать определёнными защитными или лечебными свойствами, пишет Кулик.