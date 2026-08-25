Учителя татарского языка получат по 115 тыс. рублей за успехи учеников

Учителя татарского языка и литературы в Татарстане теперь могут рассчитывать на солидную прибавку — 115 тысяч рублей единовременно. Такую выплату утвердил Кабинет Министров республики. Деньги получат педагоги, чьи ученики блистают на олимпиадах.

Претендовать на премию смогут учителя государственных и муниципальных школ, подготовившие победителей или призеров республиканских олимпиад по родному языку и литературе, а также Международной олимпиады по татарскому языку. Правда, квота ограничена: ежегодно поощрят только 13 самых успешных специалистов.

Отбором займется Министерство образования и науки РТ. Экспертная комиссия посмотрит на результаты учеников за последние три года — важна именно динамика. Кроме того, у самих педагогов не должно быть налоговых долгов и нарушений федерального законодательства.

Выплата разовая, деньги выделят из республиканского бюджета. Так что теперь у учителей татарского есть дополнительный стимул готовить школьников к интеллектуальным состязаниям.