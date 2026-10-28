Более 40% россиян готовы пожертвовать зарплатой ради комфортного офиса

Комфортные условия труда становятся одним из важных критериев при выборе работодателя. При этом 42% опрошенных специалистов готовы согласиться на зарплату на 10–15% ниже желаемой, если компания предложит им удобное и современное рабочее пространство. Такие результаты показало исследование «Офис как инструмент привлечения и удержания талантов», проведенное консалтинговой компанией get experts совместно с Flexity, NF GROUP и ENKA Real Estate, сообщает ПроКазань.

В исследовании участвовали сотрудники российских и зарубежных организаций, включая рядовых специалистов, руководителей среднего и высшего звена, а также владельцев бизнеса.

В среднем значимость комфортного офиса при трудоустройстве респонденты оценили на 7,56 балла из десяти возможных. При этом 62% участников поставили этому фактору от восьми до десяти баллов. Максимальную оценку выбрали 18% опрошенных.

Лишь каждый десятый участник исследования считает условия в офисе малозначимым обстоятельством при выборе работы. Такие респонденты оценили его важность не более чем на четыре балла.

Наиболее требовательными к рабочему пространству оказались специалисты молодого и среднего возраста. Среди участников 26–35 лет средний показатель достиг 7,82 балла. В возрастной категории 18–25 лет он составил 7,63 балла.

Работники от 36 до 45 лет оценили значение офисного комфорта на 7,51 балла, а представители группы 46–55 лет — на 7,45. Самую низкую среднюю оценку дали участники в возрасте 56–65 лет — 7,33 балла.

Результаты опроса свидетельствуют, что на ранних этапах профессиональной деятельности комфорт рабочего пространства имеет достаточно большое значение. После 35 лет его важность постепенно уменьшается.

Главным условием удобного офиса большинство участников назвали транспортную доступность. Для 67% респондентов важно, чтобы рабочее место находилось недалеко от метро или остановок общественного транспорта, поблизости имелась парковка, а дорога не сопровождалась постоянными пробками.

На втором месте оказались характеристики непосредственно рабочего места. Удобную мебель, качественное освещение и современное техническое оснащение отметили 60% опрошенных.

Еще 46% считают необходимым наличие развитой инфраструктуры рядом с офисом. В частности, сотрудники обращают внимание на доступность аптек, банков, кофеен и заведений общественного питания.

Внешний вид помещений и общую атмосферу выделили 31% участников исследования. Продуманное разделение пространства на рабочие зоны важно для 29%, а наличие современных цифровых систем — для 28%.

Качество воздуха, экологические характеристики помещений и заботу о здоровье сотрудников отметили 19% респондентов. Охрану, пропускной режим и другие элементы безопасности назвали 6%.

Предпочтения работников заметно различаются в зависимости от возраста. Например, среди специалистов 26–35 лет удобство расположения офиса имеет значение для 74% опрошенных, тогда как эргономику рабочих мест выделяют 50%.

В возрастной группе 46–55 лет ситуация противоположная. Здесь удобство рабочего места оказалось важнее транспортной доступности: соответствующие варианты выбрали 77% и 64% участников.

Для респондентов от 56 до 65 лет расположение офиса стало определяющим фактором. Его отметили все опрошенные представители этой возрастной категории.

Директор по аренде ENKA Real Estate Хамди Арджан Пайза подчеркнул, что современные офисные пространства играют важную роль в привлечении квалифицированных специалистов и сохранении сотрудников в компании. По его словам, задача застройщиков заключается в создании условий, способствующих комфортной работе и развитию бизнеса.

Несмотря на высокие ожидания, фактическими условиями труда довольны далеко не все участники исследования.

Свои нынешние офисы респонденты оценили в среднем на семь баллов из десяти. Высокие оценки от восьми до десяти поставили 47% работников, причем 14% полностью удовлетворены рабочим пространством.

Еще 42% оценили условия труда на пять-семь баллов. Доля тех, кто поставил офису не более четырех баллов, составила 11%.

Наиболее распространенной проблемой оказался недостаток тишины и возможности уединиться. На шум и отсутствие личного пространства пожаловались 46% опрошенных.

Второе место среди недостатков заняла слабо развитая инфраструктура поблизости, которую отметили 27% респондентов. Неудовлетворительное освещение и проблемы с вентиляцией беспокоят 19% участников исследования.

Отсутствие удобных мест для неформального общения назвали 18% работников. Еще 15% указали на старую технику и неудобную мебель, а 13% недовольны расположением офиса и транспортной доступностью.

При этом 13% участников сообщили, что существующие условия их полностью устраивают. Еще 2% признались, что даже при хорошем офисе предпочли бы работать дистанционно.

Молодые сотрудники особенно чувствительны к шуму. Среди респондентов 18–25 лет на недостаток тишины пожаловались 63%. Отсутствие необходимой инфраструктуры отметили 32%, а неудобное оборудование и мебель — 25%.

В группе 26–35 лет шум мешает 41% участников. Проблемы с вентиляцией и освещением, а также отсутствие пространств для неформальных встреч назвали по 23%.

Для работников 36–45 лет наиболее заметным недостатком стала слабая инфраструктура рядом с офисом — 42%. Шумные помещения не устраивают 39%, а недостаток мест для общения — 20%.

Среди сотрудников 46–55 лет половина опрошенных указала на нехватку тишины. Еще 24% недовольны качеством воздуха и освещения, а 23% — окружающей инфраструктурой.

В старшей возрастной категории, от 56 до 65 лет, недостаток приватности отметили 67% респондентов. Проблемы с транспортом и отсутствие зон неформального общения получили по 33%.

Директор департамента офисной недвижимости NF GROUP Елена Акатова рассказала, что при подборе помещений работодатели обращают внимание на местоположение здания, работу систем вентиляции и кондиционирования, а также доступность необходимых услуг.

По ее словам, большое значение имеет организация внутреннего пространства. Сотрудникам требуются как помещения для коллективных обсуждений, так и отдельные участки для работы, предполагающей высокую концентрацию внимания. Поэтому компании заинтересованы в офисах с переговорными комнатами, тихими зонами и местами для общения.

Отдельная часть исследования была посвящена выбору между заработной платой и комфортом рабочего места.

Участникам предложили сравнить два варианта трудоустройства. Первый предполагал идеальные офисные условия, но зарплату на 10–15% ниже ожидаемой. Во втором случае работодатель предлагал желаемый доход, однако работать пришлось бы в неудобном помещении.

Больший заработок предпочли 45% опрошенных. Еще 42% заявили, что согласились бы на менее высокую зарплату ради комфортной рабочей обстановки. Оставшиеся 13% затруднились определиться.

Среди женщин удобный офис выбрали 43% респондентов, тогда как среди мужчин этот показатель составил 38%. При этом более высокую оплату труда предпочли 46% женщин и 45% мужчин.

Директор по маркетингу и коммуникациям, партнер консалтинговой компании get experts Анна Спирина отметила, что офис постепенно перестает восприниматься исключительно как показатель статуса работодателя. Для сотрудников он становится пространством, от которого напрямую зависит удобство повседневной работы.

По ее мнению, компаниям следует уделять больше внимания условиям, позволяющим уменьшить ежедневные затраты времени и сил работников. К ним относятся удобная дорога, качественное оборудование, развитая инфраструктура и возможность выбирать подходящее пространство для различных задач.

При этом специалист подчеркнула, что даже хорошо оборудованный офис не способен полностью заменить конкурентоспособную оплату труда. Разница между долями сотрудников, предпочитающих высокую зарплату и комфортные условия, составляет всего три процентных пункта.

Таким образом, качество рабочего пространства может стать дополнительным преимуществом работодателя при привлечении новых специалистов и сохранении действующих сотрудников.

Исследование также показало, что потребности работников неодинаковы. Одним необходимы удобные индивидуальные места, другим — пространства для командной работы, а отдельная часть специалистов продолжает отдавать предпочтение дистанционной занятости.

По оценке участников исследования, работодателям важно учитывать эти различия при организации офисной среды, чтобы пребывание сотрудников на рабочем месте было комфортным и соответствовало характеру выполняемых задач.

Может быть интересно: