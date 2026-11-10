Картофельный экспорт из Татарстана вырос на 51%

Сельхозорганизации Приволжского федерального округа за январь — сентябрь 2026 года отгрузили 306,6 тыс. тонн картофеля собственного производства, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные предоставили в пресс-службе Россельхозбанка по ПФО со ссылкой на аналитиков Центра отраслевой экспертизы банка.

Татарстан занял второе место среди регионов округа по объему отгрузок — 39 тыс. тонн, увеличив показатель почти на 51%. Лидером стала Нижегородская область с результатом 153,6 тыс. тонн, третье место у Пензенской области (20,7 тыс. тонн). В пятерку также вошли Самарская и Ульяновская области.

Заметный рост отгрузок показали Чувашия (+50%, до 15,5 тыс. тонн) и Удмуртия (почти +79%, до 9 тыс. тонн). Росту способствовали сезонное повышение закупочных цен с февраля по июнь и увеличение экспорта из Приволжья втрое — преимущественно в Казахстан и Узбекистан. Ранее сообщалось, что урожай картофеля в Татарстане сократился на 27,1% за год, однако в Минсельхозе РФ заявляют, что параметры доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности картофелем будут исполнены.