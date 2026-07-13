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Пассажиропоток на поездах Казань — Йошкар-Ола вырос на 34% за год

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Пассажиропоток на поездах между Казанью и Йошка...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти 94 тысячи человек воспользовались поездами между Казанью и Йошкар-Олой в первой половине 2026 года. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Рост пассажиропотока связан с увеличением периодичности курсирования одного из составов с 1 января. Сейчас между городами ежедневно ходят два поезда, время в пути — менее трех часов.

Из Казани поезда отправляются в 08:20 и 14:30, прибывают в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10. Обратно составы отправляются в 07:39 и 17:45, прибывают в Казань в 10:19 и 20:50.

В зависимости от даты и времени рейса перевозки осуществляются на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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