Пассажиропоток на поездах Казань — Йошкар-Ола вырос на 34% за год

Почти 94 тысячи человек воспользовались поездами между Казанью и Йошкар-Олой в первой половине 2026 года. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Рост пассажиропотока связан с увеличением периодичности курсирования одного из составов с 1 января. Сейчас между городами ежедневно ходят два поезда, время в пути — менее трех часов.

Из Казани поезда отправляются в 08:20 и 14:30, прибывают в Йошкар-Олу в 11:05 и 17:10. Обратно составы отправляются в 07:39 и 17:45, прибывают в Казань в 10:19 и 20:50.

В зависимости от даты и времени рейса перевозки осуществляются на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом.