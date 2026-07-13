Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows и Office в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Корпорация Microsoft объявила о завершении поддержки 15 популярных продуктов, включая Windows. Как сообщает Windows Latest, в 2026 году перестанут выходить обновления для ряда сервисов. В частности, версия Windows 11 24H2 потеряет поддержку с 13 октября 2026 года. Пользователям рекомендуют обновиться до версии 25H2 до этого срока.

В том же месяце завершится поддержка Office 2021 и Office LTSC 2021. Это означает, что использование Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Access станет небезопасным. В отличие от Windows, обновление офисных программ будет платным.

Кроме того, к концу года прекратят поддержку Windows Server 2012 и 2012 R2, SQL Server 2016, SharePoint Server 2016 и 2019, Microsoft Publisher, Windows 11 SE и другие продукты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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