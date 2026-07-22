Цены на газ в Европе подскочили на 50% на фоне энергетического кризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость газа в Европе выросла на 50% из-за приближающегося энергетического кризиса и отказа от российских поставок. Об этом он написал в соцсети X* в ответ на публикацию Financial Times.

По словам Дмитриева, рост цен связан с ожидаемым «цунами» энергетического кризиса и решением европейских стран отказаться от российского газа. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется с приближением зимы.

*Социальная сеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.