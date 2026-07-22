Экономика

Цены на газ в Европе подскочили на 50% на фоне энергетического кризиса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о росте цен ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что стоимость газа в Европе выросла на 50% из-за приближающегося энергетического кризиса и отказа от российских поставок. Об этом он написал в соцсети X* в ответ на публикацию Financial Times.

По словам Дмитриева, рост цен связан с ожидаемым «цунами» энергетического кризиса и решением европейских стран отказаться от российского газа. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется с приближением зимы.

*Социальная сеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

народные средства от плесени в холодильнике

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

язык жестов обучение в Краснодаре

Технологии

19 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

16 часов назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram
Технологии
час назад

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

35 отелей Татарстана внедрили бесконтактное зас...

Технологии

30 минут назад

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Технологии

час назад

В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

Технологии

час назад

Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Технологии

2 часа назад

Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне
С начала года в Татарстане произошло 192 пожара...
Новости Татарстана
2 часа назад

С начала года в Татарстане произошло 192 пожара вне лесного фонда

Технологии

2 часа назад

Технические решения на основе программ получат патентную охрану

Технологии

3 часа назад

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Наука

3 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии