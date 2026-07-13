Технологии

OpenAI ищет менеджера по продуктам для пожилых и родителей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания OpenAI нанимает руководителя по разработке продуктов для родителей, пожилых людей и опекунов. Специалист будет работать в Сан-Франциско. Разработчики ChatGPT меняют вектор развития своего главного продукта.

Планируется внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь семей. Ранее сервис ориентировался на офисных сотрудников и энтузиастов.

Аналитики Sensor Tower зафиксировали изменение возрастной структуры аудитории сервиса, сообщает TechCrunch. За последний год пользователи стали старше. Во втором квартале 2025 года доля людей старше 35 лет составляла 26 процентов, сейчас — 31 процент. Доля аудитории от 18 до 24 лет уменьшилась с 34 до 29 процентов.

OpenAI планирует изменить работу чат-бота перед выходом на биржу. Корпорация превратит ChatGPT в суперприложение, объединяющее инструменты для программирования и искусственные интеллектуальные агенты. Высокопоставленный сотрудник компании заявил, что «чат мёртв». Будущее нейросетей — в агентах, которые самостоятельно выполняют задачи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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