Почему люди снова строят бункеры и что в них должно быть

В начале 2025 года ученые перевели «Часы Судного дня» на 89 секунд до полуночи — это самый тревожный показатель за всю историю проекта. Причинами называют рост международной напряженности, изменение климата, развитие искусственного интеллекта и новые эпидемиологические угрозы.

На этом фоне все больше людей и даже целые страны начинают серьезно задумываться о защитных убежищах. Подземные убежища уже давно перестали быть атрибутом только миллиардеров. По данным СМИ, собственные бункеры строят Марк Цукерберг и Билл Гейтс. При этом спрос растет и среди обычных людей.

Компании, которые раньше занимались в основном защищенными комнатами и системами безопасности для домов, сегодня все чаще получают заказы именно на строительство подземных убежищ. Некоторые государства начали готовиться заранее. Швейцария располагает более чем 360 000 убежищ, которых достаточно практически для всего населения страны. Финляндия превратила подземные пространства в часть городской инфраструктуры: в мирное время там работают бассейны, спортивные площадки и рестораны, а при необходимости они быстро становятся убежищами.

Эксперты отмечают, что большинство частных убежищ не рассчитаны на прямое попадание ракеты. Их задача — защитить людей от ударной волны, радиоактивной пыли, пожаров, наводнений или других чрезвычайных ситуаций. Для семьи из пяти человек рекомендуют помещение примерно 8 × 4 метра. Основной строительный материал — железобетон. Чем толще стены и перекрытия, тем выше защита. Также необходимы: герметичные противовзрывные двери, система вентиляции, запасной источник энергии и связь с внешним миром.

Главное условие жизни под землей — постоянный доступ к чистому воздуху. Для этого используют HEPA-фильтры, задерживающие до 99% мелких частиц, и системы избыточного давления, которые не позволяют загрязненному воздуху попасть внутрь. Электричество обеспечивают резервные генераторы, аккумуляторы или солнечные панели, установленные на поверхности. Во многих современных проектах предусматривают спутниковую связь и интернет.

Эксперты советуют хранить продукты длительного хранения: мясные и овощные консервы, крупы, сублимированные готовые блюда и питьевую воду. При правильном хранении некоторые продукты могут сохраняться десятилетиями. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, одному человеку требуется примерно 2,5–3 литра питьевой воды в день и еще 5–12 литров — на приготовление пищи и гигиену. Поэтому именно вода считается главным запасом в любом убежище.

Даже если вы не собираетесь строить бункер, специалисты советуют иметь дома базовый набор на случай чрезвычайной ситуации. В него стоит включить: запас воды, нескоропортящиеся продукты, аптечку и необходимые лекарства, теплую одежду, фонарь, батарейки или аккумуляторы, радиоприемник, мультитул, средства гигиены, важные документы и список телефонов.

Инженеры считают, что подземные сооружения могут использоваться и в мирной жизни. Среди перспективных проектов: подземные фермы, где овощи выращивают без солнечного света с помощью гидропоники; «землескребы» — здания, уходящие этажами под землю; Hyperloop — концепция сверхскоростного транспорта в вакуумных тоннелях. И все же эксперты подчеркивают: большинству людей вовсе не нужен дорогостоящий личный бункер. Гораздо полезнее заранее подготовиться к наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям — отключению электричества, наводнению, сильному шторму или эвакуации. Небольшой запас воды, продуктов, медикаментов и необходимых вещей способен оказаться гораздо ценнее, чем дорогостоящее убежище, которое, возможно, никогда не понадобится.