Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на железнодорожном переезде на улице Моторной произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля Shacman 1972 года рождения съехал в кювет и столкнулся с тепловозом.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель грузовика погиб на месте происшествия. Авария случилась днем 13 июля 2026 года.

Обстоятельства ДТП выясняются.