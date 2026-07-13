Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Набережных Челнах
В Набережных Челнах на железнодорожном переезде на улице Моторной произошло смертельное ДТП. Водитель грузового автомобиля Shacman 1972 года рождения съехал в кювет и столкнулся с тепловозом.
Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель грузовика погиб на месте происшествия. Авария случилась днем 13 июля 2026 года.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец