Наука

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Японские ученые создали упаковку из тыквенной к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Японские исследователи из Университета Кюсю разработали упаковку из тыквенной кожуры, которая продлевает свежесть продуктов. Результаты работы опубликованы 6 июля в журнале Phys.org. Новая технология призвана сократить потери сельхозпродукции: до 50% фруктов и овощей портятся при транспортировке.

Из кожуры тыквы ученые получили углеродные квантовые точки диаметром около 10 нм. Эти частицы обладают антимикробными свойствами и блокируют ультрафиолет. Для создания пленки кожуру нагревали под давлением, сублимационно сушили, а затем смешивали с желатином и карбоксиметилцеллюлозой.

Добавление 3% квантовых точек повысило прочность пленки на разрыв на 147% и снизило проницаемость для водяного пара. Это делает упаковку устойчивой к вибрациям при перевозке и защищает плоды от высыхания. В отличие от традиционных антимикробных материалов с металлическими наночастицами, новый состав экологичнее и биосовместимее.

Эффективность проверили на томатах черри: пленка с квантовыми точками подавляла рост микробов и замедляла потерю веса. Покрытие толщиной 0,01 мм нетоксично, его можно смыть водой. Материал пригоден как для пленки, так и для распыления на плоды. В будущем разработчики планируют добавить натуральные противогрибковые компоненты, чтобы сохранять продукты при комнатной температуре в регионах без холодильников.

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