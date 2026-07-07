Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Японские исследователи из Университета Кюсю разработали упаковку из тыквенной кожуры, которая продлевает свежесть продуктов. Результаты работы опубликованы 6 июля в журнале Phys.org. Новая технология призвана сократить потери сельхозпродукции: до 50% фруктов и овощей портятся при транспортировке.

Из кожуры тыквы ученые получили углеродные квантовые точки диаметром около 10 нм. Эти частицы обладают антимикробными свойствами и блокируют ультрафиолет. Для создания пленки кожуру нагревали под давлением, сублимационно сушили, а затем смешивали с желатином и карбоксиметилцеллюлозой.

Добавление 3% квантовых точек повысило прочность пленки на разрыв на 147% и снизило проницаемость для водяного пара. Это делает упаковку устойчивой к вибрациям при перевозке и защищает плоды от высыхания. В отличие от традиционных антимикробных материалов с металлическими наночастицами, новый состав экологичнее и биосовместимее.

Эффективность проверили на томатах черри: пленка с квантовыми точками подавляла рост микробов и замедляла потерю веса. Покрытие толщиной 0,01 мм нетоксично, его можно смыть водой. Материал пригоден как для пленки, так и для распыления на плоды. В будущем разработчики планируют добавить натуральные противогрибковые компоненты, чтобы сохранять продукты при комнатной температуре в регионах без холодильников.