Наука

Немецкие ученые выявили способность крыс к эмпатии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Немецкие учёные из Рурского университета в Боху...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Крысы способны к эмпатии, выяснили специалисты Рурского университета в Бохуме. Они помогают сородичам и делятся пищей без личной выгоды. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Reviews.

Немецкие учёные пришли к выводу, что крысы демонстрируют эмпатические повадки. Они распознают бедственное положение других крыс, оказывают им помощь и делятся пищей, даже если это не приносит явной пользы.

Исследование провели специалисты Института философии Рурского университета. Они утверждают, что крысы способны сочувствовать и действовать на благо попавших в сложную ситуацию сородичей. В ходе экспериментов грызуны помогали освобождаться из ловушек и делились едой.

Интерес к теме возрос после переоценки старых исследований в США. В тех опытах двух знакомых крыс помещали в одну клетку, одну из них временно запирали в прозрачную капсулу, а другую оставляли свободной и голодной. Перед животным вставала дилемма: получить лакомство или помочь запертому товарищу. В некоторых случаях свободная крыса сначала пыталась освободить собрата, а затем приступала к трапезе, иногда делясь пищей.

Долгое время научное сообщество дискутировало о причинах такого поведения — является ли оно настоящей эмпатией или инстинктивной реакцией. Скептики склонялись к врождённым реакциям, не связанным с сочувствием.

Команда под руководством профессора Альберта Ньюена разработала методику оценки эмоциональных реакций животных. Согласно их подходу, эмпатия определяется способностью распознавать эмоции, понимать ситуацию и действовать бескорыстно. Сравнительный анализ показал, что крысы обладают развитыми базовыми элементами эмпатического поведения: они легко улавливают страх и понимают, когда сородич в беде. Однако их способность понимать психическое состояние других значительно ограничена.

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