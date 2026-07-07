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Сильный ветер повалил пять деревьев в Казани, поврежден автомобиль

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани из-за сильного ветра упали пять деревь...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани из-за сильного ветра упали пять деревьев. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, 7 июля в республике отмечался сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а также гроза и локально град.

К 18:30 мск в связи с усилением ветра до 17 м/с в Казани зафиксировано падение пяти деревьев: в жилом массиве Дербышки, на улицах Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. На улице Гагарина поврежден легковой автомобиль.

Еще одно дерево упало в Лаишевском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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