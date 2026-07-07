Сильный ветер повалил пять деревьев в Казани, поврежден автомобиль
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В Казани из-за сильного ветра упали пять деревьев. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по РТ.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, 7 июля в республике отмечался сильный ветер с порывами до 15–20 м/с, а также гроза и локально град.
К 18:30 мск в связи с усилением ветра до 17 м/с в Казани зафиксировано падение пяти деревьев: в жилом массиве Дербышки, на улицах Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. На улице Гагарина поврежден легковой автомобиль.
Еще одно дерево упало в Лаишевском районе. Информации о пострадавших не поступало.
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