Пробка на Краснококшайской и Фрунзе в Казани достигла 3 км

На улицах Краснококшайской и Фрунзе в Казани образовался затор длиной 3 километра. Пробка тянется до Горьковского шоссе, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Пользователи сервиса связывают затор с двумя ДТП на этом участке. Однако в пресс-службе Госавтоинспекции Казани заявили, что информация об авариях в этом месте не поступала.

Кроме того, пробка зафиксирована на Оренбургском тракте — там затор достигает 2 километров.