Пробка на Краснококшайской и Фрунзе в Казани достигла 3 км
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На улицах Краснококшайской и Фрунзе в Казани образовался затор длиной 3 километра. Пробка тянется до Горьковского шоссе, сообщает сервис «Яндекс Карты».
Пользователи сервиса связывают затор с двумя ДТП на этом участке. Однако в пресс-службе Госавтоинспекции Казани заявили, что информация об авариях в этом месте не поступала.
Кроме того, пробка зафиксирована на Оренбургском тракте — там затор достигает 2 километров.
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