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Пробка на Краснококшайской и Фрунзе в Казани достигла 3 км

Служба новостей Автор статьи
На улицах Краснококшайской и Фрунзе в Казани об...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На улицах Краснококшайской и Фрунзе в Казани образовался затор длиной 3 километра. Пробка тянется до Горьковского шоссе, сообщает сервис «Яндекс Карты».

Пользователи сервиса связывают затор с двумя ДТП на этом участке. Однако в пресс-службе Госавтоинспекции Казани заявили, что информация об авариях в этом месте не поступала.

Кроме того, пробка зафиксирована на Оренбургском тракте — там затор достигает 2 километров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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