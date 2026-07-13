Первый квантовый тепловой двигатель создан на сверхпроводниках

Ученые из Европы впервые разработали квантовый аналог теплового двигателя, функционирующий на сверхпроводниках. Эта разработка, как сообщила пресс-служба финского Университета Аалто, ускорит создание систем охлаждения для квантовых компьютеров. Устройство способно переносить тепло или преобразовывать его энергию в механическое движение. Научный сотрудник Туомас Ууснякки отметил, что впервые продемонстрирована циклическая работа такого двигателя на базе всего одного квантового «холодильника», что упростило конструкцию. Ранее физики создавали подобные двигатели на разных платформах, но не добивались полностью циклической работы, аналогичной циклу Отто в двигателях внутреннего сгорания. Теперь под руководством профессора Микко Меттенена удалось реализовать этот процесс с помощью кубита-трансмона и специального квантового «холодильника» из сверхпроводящих цепочек. Взаимодействие между кубитом и «холодильником» позволяет как нагревать, так и охлаждать кубит, управляя процессом микроволновыми импульсами. Это даст возможность разместить системы считывания вплотную к кубитам, упростив конструкцию и снизив помехи, что критично для квантовых компьютеров на сотнях и тысячах кубитов.