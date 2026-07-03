Наука

Новый вид динозавра раскрыл происхождение птичьего хвоста

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид диноз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид древнего птицеподобного динозавра, который помог понять, как сформировался короткий хвост современных птиц. Находка показала, что одна из ключевых особенностей птичьего тела возникла совсем не так, как считалось раньше.

Хвост — важный отличительный признак птицы, делающий полет более устойчивым и маневренным. Его происхождение долго оставалось нерешенной загадкой палеонтологии.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые приблизились к ответу. Помог новый вид динозавра Zhengheornis buyu, найденный на юго-востоке Китая. Останки сохранились настолько хорошо, что исследователи смогли подробно изучить строение позвоночника и хвоста.

Переход оказался постепенным. Долгое время предполагалось, что укорочение хвоста и срастание последних позвонков происходили почти одновременно. Но новый ископаемый скелет показал другую последовательность событий.

У Zhengheornis buyu было всего 15 хвостовых позвонков — заметно меньше, чем у более древнего Археоптерикс (23–24 позвонка). При этом сами позвонки стали короче и жестче, что уже позволяло лучше управлять хвостовыми перьями во время полета. Однако они еще не срослись в единую костную пластину — пигостиль, характерную для современных птиц.

Получается, что сначала хвост уменьшился в размерах, а лишь позже его последние позвонки начали сливаться в единую конструкцию.

Уменьшение хвоста принесло несколько преимуществ. Птицы стали легче, центр тяжести сместился вперед, а управление в воздухе стало точнее. Именно такие изменения помогли сделать полет более эффективным.

Некоторые ученые предполагают, что подобные анатомические особенности могли сыграть важную роль во время массового вымирания 66 миллионов лет назад. Более совершенный полет мог повысить шансы предков современных птиц пережить глобальную катастрофу, уничтожившую остальных нептичьих динозавров.

Находка также показывает, что превращение динозавров в птиц не было прямолинейным процессом. В юрском периоде одновременно существовали виды с длинными и короткими хвостами. Одни быстро приобретали современные черты, другие сохраняли древнее строение тела, а некоторые сочетали несколько разных особенностей.

Сам Zhengheornis buyu весил от 74 до 163 граммов — примерно как современная сойка. На сегодняшний день это один из самых маленьких известных птицеподобных динозавров юрского периода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

сколько меда можно собрать с 1 улья

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

укладка резиновых покрытий в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Польза

день назад

Один простой приём — и смородина выглядит крепче: три причины использовать соду под кустами
Технологии
55 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

На выставке «Иннопром» представили умные часы д...

Бизнес новости Казани

9 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

45 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Казань для влюблённых: рассказываем, где провес...
Гид по Казани
4 дня назад

Казань для влюблённых: рассказываем, где провести вечер, который захочется переживать снова