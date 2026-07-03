Новый вид динозавра раскрыл происхождение птичьего хвоста

Палеонтологи обнаружили в Китае новый вид древнего птицеподобного динозавра, который помог понять, как сформировался короткий хвост современных птиц. Находка показала, что одна из ключевых особенностей птичьего тела возникла совсем не так, как считалось раньше.

Хвост — важный отличительный признак птицы, делающий полет более устойчивым и маневренным. Его происхождение долго оставалось нерешенной загадкой палеонтологии.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые приблизились к ответу. Помог новый вид динозавра Zhengheornis buyu, найденный на юго-востоке Китая. Останки сохранились настолько хорошо, что исследователи смогли подробно изучить строение позвоночника и хвоста.

Переход оказался постепенным. Долгое время предполагалось, что укорочение хвоста и срастание последних позвонков происходили почти одновременно. Но новый ископаемый скелет показал другую последовательность событий.

У Zhengheornis buyu было всего 15 хвостовых позвонков — заметно меньше, чем у более древнего Археоптерикс (23–24 позвонка). При этом сами позвонки стали короче и жестче, что уже позволяло лучше управлять хвостовыми перьями во время полета. Однако они еще не срослись в единую костную пластину — пигостиль, характерную для современных птиц.

Получается, что сначала хвост уменьшился в размерах, а лишь позже его последние позвонки начали сливаться в единую конструкцию.

Уменьшение хвоста принесло несколько преимуществ. Птицы стали легче, центр тяжести сместился вперед, а управление в воздухе стало точнее. Именно такие изменения помогли сделать полет более эффективным.

Некоторые ученые предполагают, что подобные анатомические особенности могли сыграть важную роль во время массового вымирания 66 миллионов лет назад. Более совершенный полет мог повысить шансы предков современных птиц пережить глобальную катастрофу, уничтожившую остальных нептичьих динозавров.

Находка также показывает, что превращение динозавров в птиц не было прямолинейным процессом. В юрском периоде одновременно существовали виды с длинными и короткими хвостами. Одни быстро приобретали современные черты, другие сохраняли древнее строение тела, а некоторые сочетали несколько разных особенностей.

Сам Zhengheornis buyu весил от 74 до 163 граммов — примерно как современная сойка. На сегодняшний день это один из самых маленьких известных птицеподобных динозавров юрского периода.