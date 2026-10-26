95-летие отмечает труженица тыла из Азнакаевского района

Жительнице Азнакаевского района Иклиме Закировой исполнилось 95 лет. В годы Великой Отечественной войны она трудилась в колхозе, работала в поле и ухаживала за скотом. О юбилее сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Иклима Фахразиевна родилась в деревне Нижнее Сухояшево, была старшим ребенком в семье. Получив полное среднее образование, в военное время она, несмотря на юный возраст, выполняла сельскохозяйственные работы, участвовала в заготовке торфа и леса.

После войны Закирова продолжила работать в колхозе, трудилась на животноводческой ферме и в розничной торговле. В 1964 году ее приняли секретарем сельсовета в родной деревне, а позже она стала председателем сельсовета и занимала эту должность десять лет. Перед выходом на пенсию работала кассиром в сберегательной кассе.

В 1975 году Иклима Фахразиевна вышла замуж за Заки Закировича. В семье родились трое детей. Сейчас у юбилярши семь внуков, 13 правнуков и три праправнука.

За трудовые заслуги Иклима Закирова удостоена звания ветерана труда и награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.