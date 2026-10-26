Пейзажный парк «Камашево» открылся после благоустройства в Менделеевске

В Менделеевске завершили благоустройство пейзажного парка «Камашево». Работы проводились в два этапа: первый реализовали в 2025 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе, второй — по республиканской программе. Куратором проекта выступил Институт развития городов Татарстана, сообщили в его пресс-службе.

При обновлении территории сохранили природный ландшафт — луга, дорожки и взрослые деревья. В парке появились «скамья у луга», галерея, амфитеатр, «Яблоневый сад» и «Докторский сад». В здании бывших трибун открыли «Общественную гостиную» — круглогодичное пространство для встреч и лекций.

Для активного отдыха обустроили волейбольную и тренажерную площадки, детскую зону и «Тропу созидания» протяженностью 1,2 км. Также установили десять информационных стендов, рассказывающих об истории усадьбы Ушковых, городской больницы и стадиона «Химик».