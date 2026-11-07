Казанские революционеры: неизвестные страницы истории 1917 года

В Казани открылась выставка, посвященная участникам Октябрьской революции 1917 года. Экспозиция «Такой великой революции мир еще не видел» представлена в Доме-музее Ленина и включает подлинные документы, письма и приказы из фондов Национального музея РТ. Заведующий музеем Марк Шишкин рассказал о ключевых фигурах тех событий, чьи имена до сих пор носят улицы города.

Центральное место в экспозиции занимает история Николая Ершова — 25-летнего молодого человека, который всего за месяц пребывания в Казани сумел поднять 25 тысяч солдат гарнизона и взять город. В письме брату он писал, что Казань взята не Иваном Грозным, а им самим. Именно из этого послания позаимствовано название выставки. По словам Шишкина, восстание в Казани оказалось практически бескровным: город обстреливали два дня, но погибло лишь около десяти человек, так как защитники надеялись договориться без боевых действий.

Отдельный раздел посвящен Якубу Чанышеву — генералу, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн, который оставил больше всего воспоминаний о революционных событиях в Казани. Он учился в татарской школе, слушал выступления Габдуллы Тукая и был женат на двоюродной сестре Мусы Джалиля. Шишкин отметил, что имя Чанышева незаслуженно редко упоминается в историях о революции.

Третьим героем выставки стал Иван Гладилов, возглавлявший движение рабочих Алафузовских заводов. Его роль была важна, поскольку революция не должна была опираться только на солдат. В экспозиции представлено письмо пожилого татарского солдата Хисамутдинова, готового снова взять винтовку. Шишкин подчеркнул, что именно в таком сочетании романтических идей и суровой реальности формировались революционные настроения. Выставка продлится месяц.