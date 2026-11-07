Наука

Казанские революционеры: неизвестные страницы истории 1917 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани открылась выставка, посвященная участникам Октябрьской революции 1917 года. Экспозиция «Такой великой революции мир еще не видел» представлена в Доме-музее Ленина и включает подлинные документы, письма и приказы из фондов Национального музея РТ. Заведующий музеем Марк Шишкин рассказал о ключевых фигурах тех событий, чьи имена до сих пор носят улицы города.

Центральное место в экспозиции занимает история Николая Ершова — 25-летнего молодого человека, который всего за месяц пребывания в Казани сумел поднять 25 тысяч солдат гарнизона и взять город. В письме брату он писал, что Казань взята не Иваном Грозным, а им самим. Именно из этого послания позаимствовано название выставки. По словам Шишкина, восстание в Казани оказалось практически бескровным: город обстреливали два дня, но погибло лишь около десяти человек, так как защитники надеялись договориться без боевых действий.

Отдельный раздел посвящен Якубу Чанышеву — генералу, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн, который оставил больше всего воспоминаний о революционных событиях в Казани. Он учился в татарской школе, слушал выступления Габдуллы Тукая и был женат на двоюродной сестре Мусы Джалиля. Шишкин отметил, что имя Чанышева незаслуженно редко упоминается в историях о революции.

Третьим героем выставки стал Иван Гладилов, возглавлявший движение рабочих Алафузовских заводов. Его роль была важна, поскольку революция не должна была опираться только на солдат. В экспозиции представлено письмо пожилого татарского солдата Хисамутдинова, готового снова взять винтовку. Шишкин подчеркнул, что именно в таком сочетании романтических идей и суровой реальности формировались революционные настроения. Выставка продлится месяц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать

Гид по районам

день назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

как тараканы переносят жару

Не у нас

день назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Кулинария

день назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

стоимость визуализации интерьера за квадратный метр в Санкт-Петербурге

Кулинария

7 часов назад

Картошку натираю и смешиваю с фаршем: сочные ленивые беляши с румяной корочкой — семья просит чаще котлет

Кулинария

4 часа назад

Греки готовят из капусты блюдо вкуснее привычных голубцов: нежные рулетики в лимонном соусе тают во рту

Кулинария

день назад

Картофель больше не превращаю в пюре: смешиваю с сыром и яйцом — запекаю золотистые гнёзда

Кулинария

2 часа назад

Капуста с курицей получается вкуснее, чем в столовой: тушу в томатной подливе — мясо нежное, овощи сочные
Новости Татарстана
12 часов назад

Промышленные товары из Татарстана могут появиться на рынке Индонезии

Татарстан планирует поставлять промышленную про...

Новости Казани

2 минуты назад

Раис Татарстана наградил лауреатов премии за развитие гражданского общества

Кулинария

56 минут назад

Хлеб больше не покупаю: смешиваю стакан молока и стакан воды — жарю пышные дрожжевые лепёшки на сковороде

Новости Татарстана

час назад

Депутат Госдумы предложил строже наказывать за нападения на водителей автобусов

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов поблагодарил полицейских Татарстана за службу
Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы и...
Новости Казани
18 часов назад

Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы из-за технических проблем

Новости Татарстана

2 часа назад

Из-за снегопадов и гололедицы в Татарстане усилят контроль за дорогами

Новости Татарстана

3 часа назад

Ирада Аюпова поздравила жителей Татарстана с годовщиной Октябрьской революции

Новости Татарстана

3 часа назад

Казанский авиазавод в 2027 году выпустит пять Ту-214 вместо восьми
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией