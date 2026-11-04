Наука

Экоконкурс с 20-летней историей открыл прием заявок

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Экологический конкурс «ЭКОлидер» открыл прием з...

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Один из старейших экологических конкурсов России — «ЭКОлидер» — начал принимать заявки на участие. Подать заявку можно до 15 ноября 2026 года, сообщили организаторы.

За более чем 20 лет существования конкурса в нем приняли участие тысячи человек. Это проекты, направленные на защиту окружающей среды, внедрение «зеленых» технологий и экологическое просвещение.

Конкурс объединяет школьников, студентов, активистов и предприятия, которые готовы предложить свои идеи по улучшению экологической обстановки. Участие в «ЭКОлидере» — возможность заявить о своем проекте на всю страну и получить признание экспертов.

Организаторы напоминают, что заявки принимаются до 15 ноября 2026 года. Успейте стать частью истории конкурса, который уже два десятилетия вдохновляет на заботу о природе.

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