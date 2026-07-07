В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

В Татарстане 7 июля сохранится жаркая, но неустойчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, в том числе в Казани. Утром кое-где сохранится туман.

Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с, при порывах до 15–20 м/с. Такая скорость соответствует крепкому и очень крепкому ветру по шкале Бофорта. Ночью температура составит +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29, в столице республики — до +25…+27.

Средняя температура июля в Татарстане ожидается на полградуса выше климатической нормы — +20,4 градуса по республике и +21,0 в Казани. Первая декада месяца будет жарче нормы на один градус.