Новости Татарстана

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Прогноз погоды в Татарстане на 7 июля: дожди, г...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане 7 июля сохранится жаркая, но неустойчивая погода. По данным Гидрометцентра РТ, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, в том числе в Казани. Утром кое-где сохранится туман.

Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с, при порывах до 15–20 м/с. Такая скорость соответствует крепкому и очень крепкому ветру по шкале Бофорта. Ночью температура составит +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29, в столице республики — до +25…+27.

Средняя температура июля в Татарстане ожидается на полградуса выше климатической нормы — +20,4 градуса по республике и +21,0 в Казани. Первая декада месяца будет жарче нормы на один градус.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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