Наука

«Аварийная служба» ДНК поспособствует лечению рака и редких болезней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские ученые выяснили, что белок Treacle и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые из Института биологии гена РАН, Института биоорганической химии РАН и МГУ выяснили, что белок Treacle играет ключевую роль в защите генов, отвечающих за сборку рибосом, от повреждений. Он формирует сигнальную платформу для точного восстановления ДНК.

В ходе эксперимента исследователи искусственно отключили ген, синтезирующий Treacle, в культуре человеческих клеток. Это привело к исчезновению другого белка — TOPBP1, регулирующего ремонт ДНК. Без Treacle клетка переходит на менее точный путь восстановления, что может вызывать ошибки.

Treacle оказался не просто вспомогательным, а главным организатором «аварийной бригады» в ядрышке. Его мутации связаны с синдромом Тричера Коллинза — редким наследственным заболеванием, вызывающим нарушения развития черепа и лица.

В перспективе ученые планируют изучить роль Treacle в раковых клетках. Предполагается, что временное отключение белка может сделать опухоль уязвимее к химиотерапии, а его стимуляция — защитить здоровые клетки. Однако пока речь идет о фундаментальном исследовании, а не о готовом методе лечения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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