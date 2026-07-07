Наука

Ученый предсказал эру электровелосипедов: обычные станут экзотикой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Электровелосипеды стали популярны: ученый Михаи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Электровелосипеды переживают настоящий бум популярности. Десять лет назад они были дорогими игрушками для техногиков, а теперь на них ездят все — от школьников до пенсионеров. Доктор технических наук Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования РАТ, уверен: это не каприз моды, а долгосрочный тренд. По его мнению, наступит день, когда обычные велосипеды станут экзотикой.

Электромотор не ломает привычную конструкцию велосипеда, а дополняет ее. Он действует как ассистент, снижая расход мускульной энергии. Пересев на электробайк, не нужно переучиваться: управление остается прежним, но можно уехать дальше.

Исследования показывают, что электровелосипеды редко покупают вместо обычных. Чаще они заменяют поездки на автобусе до 10–15 км, автомобиль в пробках или пешие прогулки на большие расстояния. При этом продажи мотоциклов в России остаются стабильными.

Юридически электровелосипед отличается от мопеда: для большинства моделей не нужны права и регистрация, можно пользоваться велодорожками. Обслуживание дешевле, а при разряженной батарее можно крутить педали.

Электросамокаты и электровелосипеды развиваются параллельно. Самокаты удобны для аренды и компактны, но велосипеды выигрывают по дальности, безопасности и комфорту. Самокат занял нишу транспорта «последнего километра», а электровелосипед заменяет метро.

Якимов считает, что со временем все велосипеды станут частично электрическими. Электротяга станет привычной, как переключатели передач или дисковые тормоза, и мы перестанем добавлять приставку «электро» к названию.

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