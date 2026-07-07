Европейские пользователи OnePlus все чаще сталкиваются с трудностями при гарантийном обслуживании. Некоторые уже подали жалобы в Европейский центр по защите прав потребителей (ECC). Это может свидетельствовать о скором уходе китайского производителя с европейского рынка, хотя в компании слухи пока не комментируют.

Один из клиентов рассказал о неудачной попытке отремонтировать OnePlus Buds 2 по гарантии. Наушники он получил в подарок при покупке смартфона OnePlus 13 почти два года назад. Когда устройство сломалось до истечения гарантийного срока, компания отказалась его ремонтировать или заменять.

Вместо ремонта OnePlus предложила пользователю купон на 199 евро для покупок в своем онлайн-магазине. Однако воспользоваться им оказалось сложно: в магазине почти нет товаров стоимостью до 199 евро, а те, что есть, нельзя оплатить купоном. Подобные случаи становятся массовыми — клиентам вместо нормального обслуживания выдают почти бесполезные купоны.

Некоторые покупатели уже называют такую политику OnePlus скамом и связывают ее с возможным уходом компании из Европы. На это также указывают слияние OxygenOS с ColorOS и продвижение гаджетов OPPO. Впрочем, пока это лишь предположения.