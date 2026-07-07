Наука

«Аварийная служба» ДНК поможет в терапии рака и редких болезней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые из Института биологии гена РАН, Института биоорганической химии РАН и МГУ выяснили, как клетки защищают от повреждений гены, отвечающие за сборку рибосом. Ключевую роль в этом процессе играет белок Treacle, который организует сигнальную платформу для точного восстановления ДНК. Открытие может лечь в основу новых подходов к лечению рака и наследственных заболеваний.

Исследователи искусственно отключили ген, отвечающий за синтез Treacle, в культуре человеческих клеток. Это привело к исчезновению другого белка — TOPBP1, регулятора восстановления ДНК. Без Treacle клетка начинает использовать менее точный путь ремонта, что может вызывать ошибки.

Белок Treacle оказался не просто вспомогательным, а главным организатором «аварийной бригады» в ядрышке. Его мутации связаны с синдромом Тричера Коллинза — редким наследственным заболеванием, вызывающим нарушения развития черепа и лица.

В перспективе ученые планируют изучить роль Treacle в раковых клетках. Предполагается, что временное отключение белка может сделать опухоль уязвимее к химиотерапии, а его стимуляция — защитить здоровые клетки. Однако пока речь идет о фундаментальном исследовании, а не о готовом методе лечения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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