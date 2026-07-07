Бизнес новости Казани

Татарстан попал в топ-5 регионов по объему онлайн-господдержки для МСП

Служба новостей Автор статьи
Татарстан занял четвертое место по объему онлай...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Предприниматели Татарстана получили более 500 млн рублей льготного финансирования через цифровую платформу МСП.РФ. Республика вошла в пятерку регионов-лидеров по объему господдержки малого и среднего бизнеса.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помощь оказана 140 предпринимателям. Чаще всего за ней обращались компании из производственной сферы, сферы услуг, транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Всего через платформу МСП.РФ бизнес из 74 регионов привлек 11,4 млрд рублей. Онлайн-финансированием воспользовались около 4 тыс. представителей МСП.

По объему выданных микрозаймов лидирует Краснодарский край (более 1 млрд рублей), за ним следуют Крым (691 млн), Удмуртия (552 млн), Татарстан (свыше 500 млн) и Кировская область (519 млн).

В республике меры поддержки реализует Минэкономики совместно с подведомственными организациями. Предпринимателям доступны льготные займы, лизинг и гарантийная поддержка, часть инструментов основана на принципах партнерского финансирования. Также бизнес может получить обучение, консультации и сопровождение экспортных проектов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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