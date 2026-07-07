Новости Татарстана

По Альметьевску пронесся ураган: повалил деревья и оборвал ЛЭП

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ураган в Альметьевске 6 июля повалил деревья, о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вечером 6 июля на Альметьевск обрушился ураган. Стихия оборвала линии электропередач, повредила кровли домов и повалила деревья, которые упали в том числе на припаркованные машины. Кроме того, с вывески автовокзала сорвало букву «Л». Жители активно делятся фото и видео последствий в соцсетях.

Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий. Они работают по заявкам горожан. Все службы переведены на круглосуточный режим.

В администрации города призывают жителей сохранять спокойствие, не приближаться к оборванным проводам и поваленным деревьям рядом с ЛЭП, а также не пытаться самостоятельно устранять повреждения — это опасно для жизни.

Ранее синоптики предупреждали, что жара в Татарстане сохранится, но вместе с ней ожидаются грозы и сильный ветер до 15–20 метров в секунду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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