Здоровье

Врачи РКБ Татарстана спасли байкера с разрывом аорты после тяжелого ДТП

Служба новостей Автор статьи
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Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли мотоциклиста, который получил расслоение аорты в аварии. Об этом рассказал глава Минздрава республики Альмир Абашев.

ДТП случилось 27 июня. Мотоциклист ехал с разрешенной скоростью, но не успел затормозить, когда перед ним неожиданно повернула легковушка. Он врезался в машину и пролетел через три полосы. В результате — переломы таза, бедра, колена, руки, шейного позвонка и, как позже выяснилось, разрыв аорты. С места аварии его забрала скорая и доставила в РКБ.

В больнице пациент был в шоке. Врачи быстро провели диагностику и отправили его в операционную, чтобы зафиксировать таз, бедро и обработать раны. Но во время компьютерной томографии заподозрили расслоение аорты. Повторное обследование после операции подтвердило диагноз.

В любой момент могло начаться массивное кровотечение. Ситуацию осложняла необычная анатомия пациента — подходящий эндопротез нашелся только в Москве, его доставили курьером. Утром 28 июня мужчине сделали операцию на аорте и установили эндопротез. Через четыре часа после вмешательства он пришел в себя и задышал самостоятельно.

Позже ему провели еще одну операцию — по фиксации костей таза и колена. Затем выписали домой. Через пару месяцев кости окончательно срастутся, и фиксирующие металлоконструкции уберут.

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