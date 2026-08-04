Здоровье

В Казани открылся центр бесплатной поддержки онкобольных и их близких

Служба новостей Автор статьи
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В Казани на улице Абсалямова, 13 открылся центр поддержки для взрослых с онкологическими заболеваниями и их близких. Пространство создал благотворительный фонд «Онкологика» — все услуги здесь бесплатны. Центр работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.

Татарстан вошёл в число приоритетных регионов не случайно: в 2025 году впервые диагноз услышали 18 404 жителя республики. По числу обращений в фонд регион уступает только Москве и области. В новом центре работают десять специалистов — психологи, юристы и онкомейты, которые сами прошли через болезнь.

Помимо индивидуальных консультаций, здесь помогают разобраться в системе здравоохранения, с оплатой обследований, организуют проезд к месту лечения и проживание. В планах — арт-терапевтические группы, встречи с врачами, кинопросмотры и даже лесотерапия.

«Когда человек узнаёт об онкологическом диагнозе, его жизнь меняется за один день. Вместе со страхом появляются десятки вопросов, на которые не всегда есть кому ответить», — говорит учредитель фонда Мирослава Сергеенко. Координатор казанского центра Лейла Димухаметова добавляет: теперь жители Татарстана могут прийти в место, где им помогут и будут рядом столько, сколько нужно. Запись — через горячую линию фонда. Проект реализуется на грант президента РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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