Умер врач РКБ, работавший в «красной зоне» во время пандемии

В Татарстане на 64-м году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы Газинур Шагивалеев. Он был врачом высшей категории и проработал в РКБ с 1992 года — более трех десятилетий.

Во время пандемии коронавируса Шагивалеев трудился в «красной зоне», спасая пациентов с COVID-19. Коллеги вспоминают: до последнего дня работы временного инфекционного госпиталя он практически жил на рабочем месте, проявляя мужество и стойкость.

В больнице подчеркнули: Газинур Шагивалеев был не только высококлассным специалистом, но и отзывчивым человеком, заботливым отцом и коллегой, всегда готовым прийти на помощь. Коллектив РКБ выразил соболезнования его родным и близким.