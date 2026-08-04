Татарстан вошел в федеральную программу помощи пациентам с циррозом печени

В Татарстане больше 29 тысяч человек живут с хроническими заболеваниями печени, и у части уже диагностирован цирроз. Республика вошла в федеральную программу помощи таким пациентам.

Врачи предупреждают: печень страдает не только от алкоголя и неправильного питания. Бесконтрольный прием БАДов, травяных настоек, некоторых грибов и лекарств с парацетамолом тоже опасен.

Параллельно в регионе развивают трансплантацию печени. С 2018 года сделано 350 операций, 41 — с начала года. Сплит-трансплантация позволила сократить очередь на пересадку.

Чтобы выявлять болезнь на ранней стадии, врачей готовят специально: они должны замечать проблемы с печенью и своевременно направлять пациентов на лечение.