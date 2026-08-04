Роспотребнадзор: купаться в водоемах с утками опасно

В водоемах, где плавают утки, гуси и летают чайки, купаться нельзя. Замглавы Роспотребнадзора Татарстана Марина Прокофьева объяснила: пернатые выбрасывают в воду личинки, способные вызвать церкариоз. Болезнь дает о себе знать кожными реакциями и аллергическим дерматитом.

Есть и другие «красные флаги». Цветущая вода и густые водоросли у берега — повод остаться на суше. Паразитам там раздолье, они легко могут прицепиться к купальщику. Присмотритесь и к окрестностям: свалки рядом с водоемом или сельскохозяйственные угодья повышают риск подхватить кишечную инфекцию. Не спасает даже проточная вода.

Не подходят для купания места возле промышленных объектов и крупных магистралей: в реку или озеро могут попадать тяжелые металлы. Случай уже был — прямо под Казанью. Школьница искупалась на озере в Осиново, и все тело покрылось сыпью.