Хирурги Татарстана помогли женщине похудеть на 75 кг и родить

Врачи Альметьевской больницы провели бариатрическую операцию молодой женщине весом 165 кг. Она сбросила 75 кг и родила долгожданного ребенка. Об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в «Максе».

Хирурги делают продольную резекцию желудка и гастрошунтирование. Еще один случай — 57-летняя пациентка весила 157 кг, за полтора месяца похудела на 15 кг. Из-за тяжелого артроза она не могла ходить, но сейчас восстанавливается.

В республике ожирением страдают более 70 тысяч человек. Консервативное лечение — диета, спорт и лекарства. Операции назначают только по строгим показаниям.

«Бариатрическая хирургия — не легкий способ похудеть, а серьезное вмешательство, — написал Абашев. — Оно требует подготовки, изменения образа жизни и наблюдения врачей».