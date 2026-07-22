Здоровье

Хирурги РКБ Татарстана удалили опухоль на лицевом нерве, от которой отказались другие клиники

Служба новостей Автор статьи
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В Республиканской клинической больнице Татарстана провели операцию по удалению опухоли слюнной железы, расположенной на ветвях лицевого нерва. От этого вмешательства ранее отказались в других медучреждениях республики, сообщили в пресс-службе РКБ.

47-летний пациент объехал больницы по всему Татарстану, но везде получал отказ из-за высокого риска повреждения нерва. Врачи предупреждали, что малейшая ошибка может привести к параличу половины лица. Мужчина рассказал, что ему советовали ехать в Москву, если не помогут в РКБ.

Опухоль — аденома околоушной слюнной железы — выросла повторно. Первый раз её удаляли в 2010 году в Челябинске, тогда образование было меньше. На этот раз оно достигло размера небольшого яблока. Челюстно-лицевой хирург Андрей Рудык вместе с ассистентом Анастасией Царевиной с помощью оптики и микрохирургических инструментов аккуратно извлекли многоузловое образование, сохранив все ветви нерва. Операция прошла успешно, пациента выписали домой.

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