Бастрыкин потребовал доклад о клинике в Альметьевске после некроза у пациентки

Жительница Татарстана обратилась в одну из клиник Альметьевска за пластической операцией, а после вмешательства ее состояние резко ухудшилось — начался некроз тканей. Медики не обратили внимания на плохое самочувствие пациентки и не назначили лечение, из-за чего и началось отмирание тканей. Теперь девушке предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Администрация клиники на обращения не реагирует.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки этого инцидента. Доклад представит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

Ранее Бастрыкин уже требовал доклад об аварии с рейсовым автобусом в Черемшанском районе, где водитель не справился с управлением и перевернулся.