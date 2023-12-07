Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

В России за последний год резко подскочили цены на яйца. С января по середину декабря стоимость выросла более чем на 30%. Однако наибольший скачок цен произошел за последний месяц. Если в ноябре десяток яиц в магазинах столицы Татарстана можно было найти за 65-70 рублей, а сейчас крайне редко где можно встретить цену ниже 100 рублей.

В чем же причины такого резкого подорожания куриных яиц? И как цены на них могут повести себя в дальнейшем? Разбираемся в этом вместе с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

ЧТО С ЦЕНАМИ В МАГАЗИНАХ

Чтобы точно узнать цены на яйца корреспондент PROKAZAN решила пройтись по популярным супермаркетам и изучить стоимость незаменимого практически для каждой хозяйки продукта.

В двух самых популярных супермаркетах, которые можно встретить едва ли не в каждом дворе, стоимость яиц практически одинаковая. Разброс цен от 90 до 135 рублей за десяток в зависимости от фирмы и от категории (С0, С1 или С2).

Есть и предложения купить яйца не десятками. Так, например, упаковка из 30 яиц продается за 360 рублей, а 15 куриных яиц в коробке можно взять за 190 рублей.

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Следом заглянули в популярный гипермаркет. Здесь разброс цен гораздо больше. Яйца категории С2 можно найти даже дешевле 90 рублей. А вот за более качественный продукт придется заплатить больше. В среднем яйца категорий С0 и С1 стоят от 105 до 125 рублей за десяток.

Для разнообразия мы решили посмотреть и цены в одном из продуктовых магазинчиков в подземном переходе. Здесь продаются только яйца высшей категории и стоят они немало – по 16 рублей за штуку. То есть, упаковка из 10 таких яиц обойдется в сумму 160 рублей.

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ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ ЯЙЦА

Что же привело к столь резкому подорожанию яиц. Ирек Галямов выделяет несколько основных причин.

1. Сокращение количества куриц в России

По его словам, при уменьшении объемов продукта производители повышают цены на него, для того чтобы сохранить рентабельность. Количество куриц в стране снизилось из-за того, что в этом году выросла заболеваемость птиц различными инфекциями. Это повлекло за собой их целенаправленное уничтожение.

Однако Галямов не исключает, что такая ситуация может быть просто придумана для отвода глаз, а истинная причина сокращения числа птиц заключается в другом.

«Это может быть монополистический сговор», - отмечает Ирек Галямов. – «Возможно, хотят оставить на рынке ограниченное количество птицеводческих хозяйств, поставляющих куриные продукты, и за счет создания искусственного дефицита поднять цены. Болели или не болели курицы на самом деле – это же оценочное суждение. Например, может быть так, что на ферму приезжает проплаченный ветеринар и объявляет здоровых куриц больными».

2. Предновогодний ажиотаж на яйца

Представить новогодний стол без яиц – практически не возможно. "Оливье", "Сельдь под шубой", "Мимоза" – во все эти популярные салаты в обязательном порядке входят яйца, а если делать пироги и торты, то и тут без них никуда.

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Естественно, что спрос на яйца растет. Причем не только у обычных покупателей, но и у многочисленных кафе и ресторанов. Это вполне естественно, ведь декабрь – время корпоративов.

«Такие скачки бывают перед Пасхой и другими праздниками. Из-за недостатка предложения подобная ситуация могла образоваться и в этот раз», - прокомментировал собеседник издания.

3. Повышение себестоимости

В связи с использованием иностранных кормов, которые поставляются по параллельному импорту, у производителей увеличились расходы на изготовление продукта. А это означает, что выросла и его себестоимость, что влечет за собой и повышение цен.



БУДЕТ ЛИ ЦЕНА ПО 200 РУБЛЕЙ ЗА ДЕСЯТОК?

Что же дальше? Продолжится рост цен? Будет ли 200 рублей за десяток? По словам Галямова, тут точного ответа нет – все будет зависеть от спроса и предложения. Если спрос будет устойчив, цены могут стать еще выше. Высока вероятность того, что люди по-прежнему будут активно покупать яйца, поскольку для них трудно найти товары-заменители.

«Куриные яйца - это тот продукт, который входит в потребительскую корзину. Например, многие по утрам привыкли есть яичницу», - рассуждает Галямов.

Ситуация может измениться если люди начнут отказываться от блюд из яиц. Ту же яичницу по утрам, считает эксперт, можно заменить на кашу или любое другое годное для завтрака блюдо. Если снизится спрос, то возможно снижение и стоимости.

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«Если спрос и предложение одновременно растут или одновременно снижаются, ничего не меняется – получается равновесная цена. Если спрос падает, а предложение повышается, то цена тоже падает. Если предложение ограничено, а спрос растет, то цена растет», - отмечает Галямов.

В любом случае сильного ажиотажа в Казани пока не наблюдается. Полки, конечно, в магазинах зачастую полупустые, но тележками их из супермаркетов никто не вывозит, как это в свое время было с солью и сахаром. Дефицита товара, по словам сотрудников супермаркетов, нет. Кроме того, в Казани большим спросом пользуются сельскохозяйственные ярмарки, где продукты стоят заметно дешевле, чем в магазинах. Так что без праздничных салатов с яйцами в составе на новогодних столах точно не обойдется.