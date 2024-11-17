«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Врач из Казани рассказала, как снизить риск преждевременных родов

17 ноября в России отмечается День недоношенных детей. Эта тема очень актуальна, ведь ни одна женщина не застрахована от преждевременных родов.

О том, как снизить их риск, какова доля недоношенных деток в Татарстане и что можно посоветовать их родителям, журналист PROKAZAN поговорила с заведующей отделением патологии новорожденных детей клинической больницы №7 Казани имени Марата Садыкова Анной Бабинцевой.

Почему дети рождаются недоношенными?

Недоношенными считаются дети, которые родились с 22-й по 37-ю недели беременности.

По словам Анны Бабинцевой, преждевременные роды у женщин происходят по следующим причинам:

Хронические заболевания

Курение, употребление алкоголя

Травмы во время беременности

Осложнения беременности

Задержка развития плода

Неблагоприятные социальные условия

Фото: Минздрав России

«У таких детей очень тонкая кожа»

По внешнему виду недоношенные дети значительно отличаются от доношенных.

«У недоношенных детей другие пропорции тела. Так, например, у них больше размеры головы по отношению к размерам тела, меньше масса тела при рождении, его длина, окружность головы. Кроме того, у недоношенных малышей очень тонкая кожа, через которую просвечивают поверхностно расположенные кровеносные сосуды», — уточнила Анна Бабинцева.

Масса тела при рождении у недоношенных детей варьируется от 500 г до 2,5 кг. Более того, они могут весить и больше 2,5 кг при наличии какой-либо патологии у мамы, например, в том случае, если она страдает сахарным диабетом.

На фото: Бабинцева Анна Анатольева. Фото из личного архива Анна Бабинцевой

Глубоко недоношенного ребенка нельзя сразу прикладывать к груди матери

Глубоко недоношенные дети плохо удерживают температуру тела. Поэтому им нужны особые условия.

«Если ребенок родился с крайне низкой массой тела при рождении, он выхаживается в кювезе - специальном закрытом аппарате из прозрачного материала с подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры и влажности. А когда малыш начинает прибавлять в весе, держит температурный режим, налаживается его питание, его переводят в режим нахождения в открытой реанимационной системе. Далее, после адаптации к новым условиям, ребенок выхаживается в кроватке», — рассказала Анна Бабинцева.

Фото: Минздрав Татарстана

И желательно, чтобы малыша выхаживали в палатах совместного пребывания с мамой, говорит неонатолог. Глубоко недоношенного ребенка нельзя сразу прикладывать к груди матери. У него не хватит сил на это. И общее состояние не позволит такому малышу сосать грудь мамы. Поэтому таких детей вначале кормят через зонд, затем из бутылочки и только потом их начинают прикладывать к груди.

Однако при питании и через зонд, и из бутылочки им уже можно и даже нужно давать сцеженное грудное молоко. А сразу после рождения недоношенному ребенку полезно закапать молозиво (первое грудное молоко женщины) в ротик, чтобы происходило заселение его желудочно-кишечного тракта правильной микрофлорой, отметила неонатолог.

«Желательно, чтобы родители были рядом с таким малышом, поддерживали его и участвовали в уходе с ним», — подчеркнула Анна Бабинцева.

Всегда ли выживают недоношенные дети?

Врачи научились выхаживать недоношенных детей весом от 500 г. Но, тем не менее, даже на сегодняшний день, при высоком уровне развития медицины, бывают случаи, когда такие малыши не выживают. Кроме того, у них могут быть проблемы со здоровьем.

Так, в частности, по словам Анны Бабинцевой, недоношенные дети находятся в группе риска по развитию патологии нервной системы. Чем меньше срок рождения такого малыша, тем больше у него вероятность ее возникновения и тем сложнее его выхаживать.

Доля недоношенных детей в Татарстане

К счастью, недоношенных детей в Татарстане рождается немного. Это величина стабильная и составляет от 6 до 10% ежегодно, отметила неонатолог.

А в пресс-службе регионального Минздрава журналисту PROKAZAN сообщили, что на протяжении нескольких последних лет доля недоношенных детей в Татарстане составляет около 6%. В 2023 году в роддомах республики, по данным медучреждений, раньше срока родились 2 106 из 35356 детей, в 2022 году - 2 240 из 35 356 детей.

Фото: Минздрав Татарстана

«Появляются новые технологии выхаживания»

Кроме того, с каждым годом улучшается качество оказания медицинской помощи недоношенным детям.

«Появляются новые технологии выхаживания, специальная аппаратура, новые режимы вентиляции», — отмечает Анна Бабинцева. — «Используются современные эффективные методики ранней абилитации и реабилитации».

Благодаря этому у недоношенных деток сегодня есть шанс вырасти более адаптированными к жизни, догоняя своих доношенных сверстников, отмечает врач. Однако, к сожалению, не каждую патологию можно скорректировать.

Особенно важен первый год жизни

Маме недоношенного малыша неонатолог советует быть очень внимательной.

«Нужно следить за тем, чтобы такой ребенок правильно спал, правильно развивался. Он должен регулярно наблюдаться у врача. Особенно важны здесь консультации невролога, реабилитолога. Существуют специальные кабинеты катамнеза, где недоношенные дети наблюдаются до возраста 3 лет», — говорит Анна Бабинцева.

И особенно важен уход за недоношенным ребенком в течение первого полугодия - года жизни, подчеркивает неонатолог. Чем раньше начнутся реабилитационные мероприятия, тем лучше для малыша.

Как снизить риск преждевременных родов?

А чтобы снизить риск преждевременных родов, будущим маме и папе нужно заранее готовиться к рождению малыша. Это обязательная прегравидарная подготовка для женщины.

Фото: клиническая больница №7 Казани

Перед планированием беременности будущим родителям необходимо вести здоровый образ жизни и пройти медицинское обследование. Если будет выявлено какое-либо заболевание, нужно его пролечить. Во время беременности женщине желательно исключить вредные привычки. Кроме того, будущей маме рекомендуется хорошо питаться, больше гулять, избегать стрессов и переутомления.