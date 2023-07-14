«Можно выйти, проораться, подышать, прогуляться»: за популяризацию ИЖС взялся экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов стал амбассадором автопробега «Малоэтажная Россия». Стартовал пробег в Уфе, а закончился в Москве. Также колонна посетила Казань, где обсудила будущее и настоящее индивидуального жилищного строительства в республике, которое продолжает рекордный рост на фоне снижающихся темпов строительства многоквартирных домов.

Темпы роста строительства в сегменте ИЖС впечатляют уже не первый год. В 2021 году всего в Татарстане было построено 3,011 млн кв м жилья, из них почти половина — 1,45 млн кв м — это ИЖС. В 2022 году из 3,039 млн кв м жилья, на ИЖС пришлось уже больше половины — 2,1 млн кв м.

По данным на конец мая, в Татарстане было введено в эксплуатацию 1,8 млн кв м жилья, из них в рамках ИЖС — 911 тысяч кв м. Тоже почти половина.

Несмотря на текущую нестабильную экономическую ситуацию продажи ИЖС только растут. Покупатели начинают разбираться в качестве и выборочно подходят к будущему приобретению, поэтому для строительной отрасли всё складывается достаточно позитивно.

В этом году участники автопробега посетили под Казанью поселок «Европа». По тому же маршруту они проехали и в прошлом году. Сейчас в поселке построено более 50 домов.

Фото: Федерация ИЖС

Застройщик поселка объяснил почему для него было выбрано подобное, в нынешней ситуации, не самое благонадежное название.

«Вообще название принадлежит президенту Федерации индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Рамилю Усманову, тогда это казалось хорошей идеей, а потом в феврале 2022 года оказалось, что нет. Однако мы решили ничего не менять. У нас уже есть 130 проданных земельных участков и понимание того, что на следующий год мы этот проект завершаем. Идея заключается в том, что мы любим Татарстан, Россию и вообще мы патриоты, поэтому хотим для будущего и нынешнего поколения создавать вот такие жилища. В этот коттеджный посёлок я вкладываю 300 млн рублей для организации общественного пространства. Вообще мечтайте друзья, делайте и давайте вместе менять рынок ИЖС», — рассказал основатель концептуального посёлка «Европа», руководитель строительной компании «ВМ-Строй» Ильназ Абдуллин.

Автопробег «Малоэтажная Россия» ориентирован на представителей компаний и, в первую очередь, на качественных строителей, поскольку это обмен опытом и отраслевыми особенностями. В этом году маршрут колонны составляет 1,5 тысячи км и включает такие города как Уфа, Самара, Казань, Нижний Новгород и Москва.

По словам президента Федерации ИЖС Рамиля Усманова, такие быстрые темпы строительства связаны, в первую очередь, с государственной поддержкой ипотечной ставки. Это очень ценно для строительных компаний, потому что государство даёт возможность многим семьям получать жильё, что и является основным аспектом развития данного вида жилищного строительства. Стоит отметить, что интерес покупателей к рынку ИЖС связан и с ростом цен на квартиры в Казани.

Фото: Федерация ИЖС

Стоимость «квадрата» в новостройке достигает 174,1 тысяч рублей. Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев ранее констатировал, что разница в цене между квартирами и ИЖС достигает 40-50%. Таким образом, загородный дом в пригороде Казани можно приобрести по стоимости от 30 до 100 тысяч рублей и выше за «квадрат». Сравнивая с 2022 годом, статистика показывает, что кв.м. частного дома мог обойтись в 50 тысяч рублей, а квартира в среднем по Казани в 120 тысяч рублей.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы люди отдавали предпочтение ИЖС. Действительно, после пандемийного года статистический перевес идёт в нашу сторону. Связываем мы это с пандемией, поскольку люди осознали, что жить в 4 стенах очень тяжело мужу и жене. Как раз самое большое количество разводов произошло в этот период. А в коттеджном посёлке можно выйти, проораться, подышать, прогуляться. В целом у людей после 21 года произошло переосмысление, инерция этого продолжается и по сей день. Также создание концептуальных, комфортных, современных коттеджных посёлков загородных пространств однозначно будет способствовать переезду людей с квартиры в дом. Тем более, что стоимость квартир в Казани растёт до небес, а ИЖС всё ещё недооценёно. Поэтому пока стоимость не выровняется, спрос будет продолжать расти», — пояснил Ильназ Абдуллин.

Интересно, что с 2020 по 2022 год площадь одного среднего дома выросла на 8 кв. метров и составила 139 кв.м. Чаще всего загородную недвижимость приобретают семьи с детьми, поскольку в сравнении с трёхкомнатной квартирой дом однозначно выигрывает и в стоимости, и в удобстве.

Фото: Федерация ИЖС

Амбассадор проекта автопробега, пятикратный обладатель «Кубка Гагарина» Данис Зарипов поделился почему стал частью движения.

«Я сам большую часть жизни живу за городом в частном доме и полностью поддерживаю такие проекты. Хочется, чтобы в нашей республике это всё развивалось и набирало обороты. Конечно, мой посёлок вообще сравнивать с современными не стоит, потому что он организовался 15 лет назад и ему ещё расти и расти. Свой дом не могу сравнивать с современным посёлком, но старался, делал всё сам. Силы рук видимо не хватило, чтобы довести до такого уровня», — поделился впечатлениями Данис Зарипов.

В ходе пресс-конференции были обозначены 3 главных принципа застройщика при возведении коттеджного посёлка: качество, строительство не коттеджа, а хорошего продукта и цена. Темпы ИЖС стремительно растут, однако проблема инфраструктуры в посёлках Татарстана всё же остаётся актуальной.

«Конечно же, эту проблему мы не сможем решить одним проектом. Могу сказать, что руководство республики сейчас плотно занимается этим вопросом. Они создали Институт пространственного планирования, с которым федерация ИЖС взаимодействует. И как раз эта организация считает необходимой нагрузкой появление школ, детских садов, медицинских и правоохранительных учреждений. Даже в рамках строительства данного посёлка мы регулярно встречаемся с муниципалитетом. И вообще я считаю, что Татарстан — это флагман будущего комплексного развития посёлков, так как все мы понимаем, насколько это важно», — отметил Рамиль Усманов.

Фото: Федерация ИЖС

Президент федерации ИЖС рассказал, что меняются и руководители строительных компаний, а также их ценности. Они перестали думать только о заработке, стало важно именно то, что даётся покупателям домов. Обмениваясь опытом, все представители данной отрасли получают развитие, что вдохновляет абсолютно каждого.

Но среди строителей есть до сих пор те, кто пытается заработать по-старинке. Один из подобных случаев происходит сейчас в Набережных Челнах. Там застройщик посёлка «Баунти», по словам жителей поселка Новый, буквально уничтожает поселковую дорогу тяжелой техникой.

«Здесь смотря с какой стороны посмотреть: застройщик же хочет создать что-то хорошее, но при этом рушит уже существующее. Конечно, это вопрос нужно обсуждать с муниципалитетом. Я думаю, что если руководство района будет вести диалог с данной компанией, то это обязательно решится. В свою очередь, и мы можем поспособствовать решению проблемы, если получим необходимую информацию», — прокомментировал PROKAZAN президент федерации ИЖС.