Декабрь в Татарстане выдался богатым на события, если речь идет о погоде. Было все - аномальные морозы, потепление, снегопады, а предновогодняя неделя порадовала жителей республики легким снегом и относительно теплой погодой.

Примерно такой же погода будет и на сам праздник. 2024 год, по мнению синоптиков, вообще может стать аномальным. Своим прогнозом на следующий год поделился кандидат наук, доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

ПОГОДА В ДЕКАБРЕ

По словам специалиста, декабрь действительно выдался контрастным, но в целом оказался в пределах климатической нормы.

Фото: kzn.ru.

«Были и экстремально холодные дни, сейчас будет волна тепла. А в среднем декабрь окажется близким к климатической норме или чуть-чуть ниже ее. Я посчитал: первые 17 дней средняя температура была – 13, а норма – 8. Было на 5 градусов ниже нормы», - рассказал Тимур Аухадеев.

Причиной сильных морозов, которые стояли на прошлой неделе, был антициклон с севера. Следом нагрянул обширный балканский циклон «Ваня». При этом, погодное явление в Татарстане выдалось не столь снежным. По факту метель продлилась не более суток, в то время как ряд западных регионов страны в течение 3-4 суток заваливало снегом. Для примера в Татарстане выпало всего 25 миллиметров осадков, в то время как в Москве - 80 миллиметров осадков.

ЧТО ЭЛЬ-НИНЬО НАМ ГОТОВИТ

На январь и февраль пока еще нет точного прогноза. Но ожидается, что погода в первый месяц будет находиться примерно в пределах климатической нормы (для января норма среднемесячной температуры составляет -10,1 градус). А вот февраль, по прогнозам, будет теплее климатической нормы.

Причина этого заключается в таком явлении, как Эль-Ниньо, которое представляет собой аномальное потепление предповерхностного слоя Тихого океана. Поскольку он большой, за счет такого явления происходит выброс тепла в климатическую систему.

Отклик от Эль-Ниньо, как правило, наблюдается в большей части земного шара, а в Северном полушарии он вообще очень ярко проявляется, говорит метеоролог. Это явление началось в августе и будет развиваться, как минимум, до апреля – мая следующего года.

«2023 год благодаря Эль-Ниньо в том числе войдет в историю как один из самых теплых за весь период метеонаблюдений. Ну, и на 2024 год прогноз таков, что он за счет этого явления может стать годом температурных рекордов», - рассказал Аухадеев.

Эль-Ниньо иногда длится до 2 лет. Происходит оно примерно раз в 7 лет.

«Однако эти периоды, в течение которых регистрируется Эль-Ниньо, очень непостоянны. Иногда оно происходит намного чаще, иногда намного реже. Эль-Ниньо прогнозируется, причем достаточно хорошо, но не раньше, чем за 9 месяцев до своего появления. В этом смысле оно соответствует своему переводу – «младенец»», - отмечает эксперт.

В последний раз Эль-Ниньо отмечалось в 2017 году, и 2017 год на всем земном шаре вошел в историю как самый теплый год за весь период метеонаблюдений. В Татарстане тот год не был рекордным, но тоже был аномально теплым.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ УЖЕ ИДЕТ?

В дальнейше же перспективе климат продолжит меняться. По словам Аухадеева, активная фаза этого процесса началась с середины 1970 –х годов и продолжается до настоящего времени. За это время температура повысилась почти на 2 градуса.

«Глобальное потепление происходит как из-за деятельности человека, так и по другим причинам. То, что к нему приводит и антропогенный фактор, доказывается климатическими моделями. Хозяйственная деятельность людей способствует тому, что в атмосферу при сжигании попадает все больше и больше углерода, что в конечном итоге и приводит к изменению климата. Однако, как я уже говорил, глобальное потепление вызвано не только антропогенным фактором, но и некоторыми другими причинами. Это изменение активности солнца, изменение некоторых орбитальных характеристик. Вообще климат менялся всегда. Так, например, в истории земного шара отмечались так называемые оптимумы – очень теплые периоды, такое было, когда еще жили динозавры».

Впрочем, пока это всего лишь долгосрочные прогнозы. Однако темпы изменения климата никогда не были такими быстрыми, как сейчас. Это доказывает, что глобальное потепление во многом связано именно с деятельностью человека.