«Это незаконно»: казанцы выступают против торговли на Баумана

В столице Татарстана наступает туристический сезон, а это значит, что главная улица города — Баумана заполняется не только аниматорами, но и уличными торговцами. Жители города всё больше стали жаловаться, что пешеходная дорога всё больше начинает напоминать рынок. Редакция PROKAZAN решила выяснить, насколько такая торговля легальна и что именно не нравится казанцам.

«Кажется, что вот-вот ударит по голове»

«Город засыпает, просыпается мафия», наверное, именно так можно назвать работу кочующих торговцев. Все они начинают свою деятельность с приходом вечера. Продают они безделушки сомнительного качества, на которые ведутся дети.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Мне некомфортно гулять по улице Баумана. Каждый раз боюсь, что что-то ударит по голове. Там торгуют взрослые, подростки и дети какими-то летательными игрушками, которые так и норовят упасть тебе на голову», — говорит житель Казани Амирхан Амиеев.

В социальных сетях казанцы жалуются и на эстетическую составляющею уличной торговли. Продавцы выставили свой товар на столы из картона, вокруг всё обставили бумажными газетами. Вид точно не для главной туристической улицы города.

Помимо этого, на Баумана сейчас проходят ремонтные дороги, всё перекопано. Ходить и так неудобно, так ещё и «прилавки», если их так можно назвать, занимают много места.

Автор фото: Алмакаева Алина

«Это нелегальный бизнес»

В администрацию города неоднократно жаловались казанцы на происходящее. В мэрии рассказали, что такая торговля нелегальна.

«Торговля, о которой идет речь, является нарушением порядка организации уличной торговли. Сотрудниками отдела по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов регулярно проводятся рейды, составляются протоколы по статье 3.2 КоАП РТ. Нередко, увидев сотрудников администрации, нарушители спешно покидают место дислокации», — говорили в мэрии Казани.

По этой статье за такое нарушение простым людям грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, юрлицам до 100 тысяч рублей.

Но вот незадача. Редакция PROKAZAN отправилась на прогулку по Баумана. Уличные торговцы тут на каждом шагу, куда не поверни голову, везде они. Рядом также проходят сотрудники полиции и Росгваридии, но никто к продавцам не подходит.

Мы решили поговорить с продавцами сами, спросили, есть ли у них разрешение на торговлю, на наш вопрос мужчина ответил утвердительно. Но показать документ почему-то отказался. О своей деятельности продавец разговаривать не стал, ни сколько зарабатывает, ни как он получил место, мы так и не узнали. Но цены на его товар не сказать, что низкие. Вот например, веер стот 400 рублей, магнитики по 150 рублей. Модные шапочки и вовсе по 650 рублей. Товар пользуется спросом только у детей.

«С уличной торговлей борются»

В апреле 2024 года в Казани стали активно бороться с уличной торговлей, аниматорами и музыкантами. Исполком ввел новые правила, регулирующие деятельность таких предпринимателей.

Согласно постановлению, торговцам, аниматорам, фотографам нужно будет принимать участие в электронном аукционе, чтобы иметь «свою точку» на улице. Также они должны платить деньги за торговое место. Причем власти разрешили торговлю только на Баумана, 70а, на площади 100 квадратных метров. Но как мы видим сейчас, они разошлись по всей улице, в надежде словить куш.

Автор фото: скриншот

Война города с обитателями Баумана идёт уже давно. Год назад с центральной улицы удалось выгнать «зебр», которые обманывали туристов на деньги. Им на смену пришли торговцы. Интересно, как скоро разберутся и с ними.