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Ученые: через 250 млн лет на Земле появится могила для млекопитающих

Хотя некоторые эксперты относятся к подобным пр...

pixabay

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Ученые предполагают, что через 250 миллионов лет на Земле сформируется суперконтинент Пангея Ультима, который может стать смертельным для большинства млекопитающих. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на Nature Geoscience.

Континент появится в районе экватора, где установится экстремальная жара, из-за которой более 90% суши станет непригодной для жизни. Сам процесс формирования Пангеи может вызвать массовое вымирание, а выжившие виды вряд ли смогут адаптироваться к новым условиям.

Хотя некоторые эксперты относятся к подобным прогнозам скептически, большинство учёных допускают такой сценарий, напоминая, что подобный суперконтинент уже существовал 300 миллионов лет назад.

По расчетам, основная часть Пангеи превратится в пустыню, а побережья — в душные и влажные зоны. Дополнительный фактор — более яркое Солнце, которое к тому времени усилит нагрев поверхности планеты.

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