В Казани мужчина жестоко избил свою мать
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Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу 53-летнего жителя города, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Согласно материалам дела, в январе 2025 года мужчина, находясь в квартире на улице Хусаина Мавлютова, осознавая беспомощное состояние своей матери, нанёс ей не менее пяти ударов по голове и лицу, а также как минимум по одному удару в грудную клетку и по ноге.
От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Обвиняемый частично признал вину, пояснив, что не собирался убивать мать и всё произошло случайно. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы дела переданы в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.
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