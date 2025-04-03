В Казани мужчина жестоко избил свою мать

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу 53-летнего жителя города, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Согласно материалам дела, в январе 2025 года мужчина, находясь в квартире на улице Хусаина Мавлютова, осознавая беспомощное состояние своей матери, нанёс ей не менее пяти ударов по голове и лицу, а также как минимум по одному удару в грудную клетку и по ноге.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Обвиняемый частично признал вину, пояснив, что не собирался убивать мать и всё произошло случайно. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела переданы в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.