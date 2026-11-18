Иногда желание сделать эффектный кадр заканчивается совсем не эффектно. В Чебоксарах водитель внедорожника решил превратить двор и детскую площадку в фон для съёмки, но история быстро дошла до полиции. Итог получился предсказуемый: красивые снимки не стоят проблем, когда речь идёт об общей территории и безопасности во дворе.

Что именно произошло

По данным городской полиции, в Чебоксарах нашли владельца внедорожника, который ездил по дворовой территории, пешеходным дорожкам, газону и заехал на детскую площадку ради фотосессии автомобиля. Поводом для проверки стали видеозаписи, которые быстро разошлись в интернете.

Нарушителем оказался 25-летний местный житель. Его вызвали для объяснений, после чего провели профилактическую беседу и оформили административный протокол.



автомобиль двигался по узким пешеходным дорожкам во дворе;



после этого водитель выехал на газон;



затем использовал детскую площадку как место для съёмки машины.



Честно говоря, здесь даже добавить нечего: двор — не павильон для съёмок, а детская площадка точно не место, куда стоит загонять тяжёлый автомобиль. Даже если очень хочется необычный фон.

Чем это закончилось для водителя

На водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. Штраф за такое нарушение составил 2 000 рублей.



личность водителя установили сотрудники Госавтоинспекции;



его пригласили для дачи объяснений;



кроме протокола, с ним провели профилактическую беседу.



Сумма штрафа вроде бы не выглядит огромной, но сама ситуация неприятная. Один необдуманный заезд ради пары кадров — и уже объяснения, протокол и внимание полиции. У меня в таких историях всегда одна мысль: гораздо проще найти обычную парковку или открытую площадку, чем потом разбираться с последствиями.

Лайфхак: если хочется сфотографировать машину красиво, сначала просто осмотритесь пешком и оцените место. Если рядом газон, тротуар, детская зона, скамейки или узкие дорожки, лучше сразу отказаться от идеи заезда.

Почему такие истории быстро становятся общественными

Дворовые территории давно перестали быть местом, где можно надеяться, что никто ничего не заметит. Почти в каждом доме есть окна, камеры или соседи, которым не всё равно, что происходит рядом с детской площадкой.



видеозаписи быстро попадают в общий доступ;



жалобы по таким случаям подают довольно оперативно;



общественная реакция обычно бывает жёсткой, особенно если затронута детская зона.



Это не строгая наука, но многие замечают простую вещь: к нарушениям во дворе люди относятся даже острее, чем к странному поведению на большой дороге. И это понятно. Одно дело — спорная парковка, другое — машина среди качелей и пешеходных дорожек.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас во дворе однажды водитель тоже попытался подъехать поближе к площадке ради снимка, и соседи сразу сделали замечание. Честно говоря, со стороны это выглядит не смело, а просто нелепо: места много вокруг, а человек почему-то едет именно туда, где ходят дети».

Лайфхак: если видите во дворе опасный заезд на тротуар, газон или детскую площадку, не вступайте в спор на эмоциях. Гораздо разумнее спокойно зафиксировать место и время, а дальше обращаться в уполномоченные службы.

Как не попасть в такую же неприятную историю

Если убрать лишнюю браваду, правило здесь очень простое: всё, что предназначено для пешеходов, прогулок и детей, не подходит для автомобильных манёвров и съёмок. Даже когда кажется, что «я всего на минуту».



не заезжайте на тротуары и пешеходные дорожки без крайней необходимости, предусмотренной правилами;



не используйте газоны и детские площадки как фон для фото;



заранее ищите разрешённое место для остановки и съёмки;



помните, что видео с нарушением может быстро попасть к правоохранителям.



Я не раз замечал, что самые удачные снимки получаются не там, где водитель пытается всех удивить, а там, где он просто не мешает окружающим. Парадокс, но аккуратность почти всегда выглядит лучше показной эффектности.

История в Чебоксарах закончилась относительно мягко — штрафом в 2 000 рублей и беседой с полицией. Но сам вывод очевидный: дворовая территория и детская площадка — не место для автомобильной фотосессии. Если нужен красивый кадр, лучше выбрать законную и безопасную площадку. Это и спокойнее, и в итоге куда разумнее.